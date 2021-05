Machine Gun Kelly rend hommage au cinéma slasher avec « Love Race »

Machine Gun Kelly a révélé un nouveau clip dans lequel il rend un hommage clair au cinéma slasher classique, illustrant de cette manière particulière sa chanson « Love Race », sa plus récente collaboration avec Kellin Quinn, chanteur de « Sleeping With Sirens » et son partenaire régulier Travis Barker.

« Love Race » a été initialement publié par MGK en avril dernier, étant le deuxième single de l’artiste cette année. La vidéo présente un groupe d’adolescents traqués par une mystérieuse silhouette masquée qui les achève un par un au camp d’été.

Machine Gun Kelly apparaît à nouveau accompagné de Travis Barker à la batterie, avec les apparitions spéciales des influenceurs américains Alissa Violet, Xowie et Noah Beck. Colson Baker (de son vrai nom) aurait déjà anticipé le lancement de cette nouvelle chanson à travers une publication sur Instagram dans laquelle on lui présentait le slogan «Enjoy where you are right now» (Enjoy where you are now).

Ce n’est pas la première fois que Machine Gun Kelly collabore avec Kellin Quinn. En 2013, le rabero avait une partition sur le single « Alone », appartenant à « Feel », le troisième album studio de Sleeping With Sirens.

Ce nouveau morceau fait suite à la sortie de « Daywalker! » collaboration faite avec CORPSE, revenant au genre du trap et du hip hop en janvier dernier, marquant leur nouvelle sortie depuis la première de leur album «Tickets To My Downfall» en septembre 2020.

Au cours d’une interview plus tôt cette année, Machine Gun Kelly a évoqué son désir de continuer à «briser le moule» dans ses prochains morceaux musicaux, tant que cela «continue à déranger les autres». L’artiste a cité Kanye West et Prince comme ses principales inspirations artistiques et a déclaré son désir de laisser un héritage musical similaire au leur.