Machine Gun Kelly porte une goutte de sang de Megan Fox sur un collier

Kelly – de son vrai nom Colson Baker – a fait la révélation bizarre sur son compte Instagram , partageant une photo du pendentif susmentionné, qui est un bijou circulaire avec un milieu en verre et ce qui semble être – et nous devrons lui faire confiance. ceci – une seule goutte de sang dessus.

Le chanteur, qui a posté son emplacement comme « My Bloody Valentine » à cause de l’occasion, et en référence soit à son propre hit avec Travis Barker de Blink-182, soit – moins probable – à un amour jusqu’alors inconnu pour un groupe de shoegaze irlandais particulier.