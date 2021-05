Machine Gun Kelly peint la langue noire pour les Billboard Awards

Chaise à accoudoirs 'KELLY' noire design

Design et authentique, la chaise KELLY est particulièrement splendide ! Les formes adéquates très séduisantes et un look élégant en toute simplicité... Un look contemporain qui la parcourt jusquà ses pieds fins et élancés ! Cette chaise moderne noire sharmonisera avec toutes les décorations intérieures.