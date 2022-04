Machine Gun Kelly fait ses débuts en tant que réalisateur avec Stoner Comedy Good Mourning

Machine Gun Kelly a réalisé un film des deux côtés de la caméra avec la prochaine comédie stoner d’Open Road Films Bonjour. Le rappeur et acteur – qui poursuit ses efforts de réalisation sous son vrai nom, Colson Baker – fera ses débuts en tant que réalisateur avec le film, car en plus de jouer le rôle principal, Baker a écrit et réalisé le long métrage avec Mod Sun. Cedar Park Studios produit.

Aux côtés de Baker, le film met également en vedette Mod Sun, Becky G, Dove Cameron et Whitney Cummings. GaTa, Zach Villa, Jenna Boyd et Boo Johnson sont également présentés, ainsi que des apparitions spéciales de Megan Fox et Pete Davidson. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bonjour suit la star de cinéma London Ransom (Colson Baker). Lorsqu’il se réveille avec un texte de rupture implicite de l’amour de sa vie, son monde est bouleversé. Et le moment ne pouvait pas être pire car la réunion la plus importante de sa carrière est prévue plus tard dans la même journée. Composée de colocataires chaotiques et de rebondissements extrêmement imprévisibles, la journée de Londres continue de se dégrader jusqu’à ce qu’en fin de compte, il soit obligé de choisir entre poursuivre son seul véritable amour et décrocher un rôle principal qui changera sa vie dans un grand film.

Cedar Park Studios a produit le long métrage. Chris Long et Jib Polhemus ont également été producteurs. Open Road Films et Cedar Park Studios ont également reconnu le film avec des déclarations respectives.

« Nous sommes impatients de présenter cette comédie sauvage au public dans les salles et à la maison à la demande », a déclaré le PDG d’Open Road Films, Tom Ortenberg. « Le film nous rappelle à quel point les films peuvent être amusants à faire et à regarder », a déclaré Tom Ortenberg. , PDG d’Open Road Films. « Colson et cette distribution incroyable feront rire le public à genoux et laisseront leurs mâchoires sur le sol. »

Chris Long, co-fondateur et co-PDG de Cedar Park Studios, a ajouté :

« Notre objectif à Cedar Park Studios est d’offrir des opportunités à de nouvelles voix créatives dans l’industrie et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de travailler avec les cinéastes débutants Colson et Mod. Audacieux dans leur approche, ils ont réuni une troupe de talents de haut niveau pour les rejoindre dans cette course hilarante. Nous sommes ravis de faire partie de leurs débuts au cinéma.

Machine Gun Kelly joue dans Good Mourning





Films routiers ouverts

Avec l’Oscar du meilleur film Projecteurcertains des autres titres d’Open Road Films incluent Le gris, Chef, Le travail de noix, Fin du tour de gardeet Somnambule. Plus récemment, la société a sorti le film de Liam Neeson Voleur honnête, Le tireur d’élite, CopShopet Atelier 666. Leur prochain film, Mémoirequi met en vedette Neeson, Guy Pearce et Monica Belluci, sera présenté en première le 29 avril.

Chris Long a formé Cedar Park Studios avec Escouade suicide le réalisateur David Ayer. Les autres travaux de Long incluent M. Mercedes, Royaume, toi moi elle, Religion du sport, Lait fortet Prendre la routede même que Condor et Donnez-nous ce jour. Ayer est également connu pour diriger Le collecteur d’impôts et Brillant et a travaillé comme scénariste sur des films comme Fureur, Fin du tour de garde, Le rapide et le furieuxet Jour d’entrainement.





Bonjour est prévu pour une sortie en salles aux États-Unis et en TVOD le 20 mai 2022.





