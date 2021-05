Machine Gun Kelly explique enfin pourquoi il porte le sang de Megan Fox en collier

FOX Racing Casque Fox Enfant Rampage noir

Casque Fox Enfant Rampage noirUtilisation exclusive DH / FREERIDE / VTT/ BMX.Un casque Fox Rampage noir noir sobre et efficace, il pourra se porter avec n'importe quel masque.Le casque Ranpage légendaire enfin décliné pour les enfants. Il comporte une coque en ABS légère moulée par injection inspirée du fameux casque Rampage Pro Carbon. Les aérations en mesh moulé par injection offrent une ventilation optimale tout vous protégeant des cailloux et brindilles lorsque vous dévalez les sentiers. La visière entièrement réglable et le système d'attache à boucle double D éprouvé confèrent à ce grand classique des fonctionnalités tout-terrain. Un style audacieux pour le casque certifié ASTM le plus abordable Coque légère en ABS moulé par injection Inspiré par le modèle Rampage Pro Carbon qui a fait ses preuves sur le podium Les aérations en mesh moulé par injection garantissent une ventilation et une circulation de l'air de qualité supérieure, tout en assurant une excellente protection face à la poussière et aux débris Système d'accroche à boucle double-D Visière réglable Polycarbonate, ABS, polyamide, EPS, polyester Finition mate, moulage par injectionPoids taille YL: 940 gr