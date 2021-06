Machine Gun Kelly et Travis Barker organisent un concert surprise

Machine Gun Kelly poursuit ses plans pour « casser le moule tout en agaçant les autres » en surprenant ses fans dans la ville de Los Angeles avec un concert gratuit, donnant rendez-vous via ses réseaux sociaux à Rainbow Lifeguard Station à Venice Beach, se produisant sur le toit de la station avec un set de 13 chansons.

Le rappeur de l’Ohio (de son vrai nom Richard Colson Baker), s’est joint aux membres de son groupe samedi dernier 19 juin, dont parmi les musiciens son collaborateur Travis Barker du groupe Blink-182, partageant sur ses réseaux sociaux « WWIII » de son album « Tickets To My Downfall ».

« Cela ira pour l’histoire », a noté Machine Gun Kelly dans son post Instagram. Setlist.FM informe que l’artiste a commencé sa présentation par « titre titre », proposant également des interprétations de « concert pour extraterrestres », « oublie-moi aussi », « le meilleur ami de mon ex », pour clore sa présentation par « Je pense que je suis D’ACCORD ».

Après avoir sorti il ​​y a quelques semaines la vidéo officielle de sa chanson « Love Race », qui présente un hommage au cinéma slasher classique, Machine Gun Kelly, a une participation prévue au festival « Reading & Leeds » en août, dans lequel jouera aux côtés d’artistes comme Post Malone, Liam Gallagher ou Queens of the Stone Age.

Après leur performance au festival, Machine Gun Kelly entreprendra une vaste tournée aux États-Unis prévue pour septembre, octobre et quelques représentations prévues pour décembre, se terminant au Rocket Mortgage Fieldhouse, la plus grande salle de concert de Cleveland, Ohio. Après avoir annoncé qu’il travaillait sur son nouvel album studio en début d’année, l’artiste n’a pas donné plus de détails à ce sujet.