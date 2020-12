Machine Gun Kelly dit qu’il suit une thérapie pour toxicomanie

Machine Gun Kelly a déclaré en octobre qu’il avait été « coke » lors de la réalisation de son dernier album Billets pour ma chute. Le mi-rappeur, mi-rockeur admet maintenant qu’il se fait aider pour la toxicomanie et que sa drogue de choix était Adderall.

« Je me suis regardé croire que la drogue était la façon dont vous atteigniez un certain niveau ou débloquiez quelque chose dans votre cerveau, et j’en ai vu les avantages et les inconvénients », a-t-il déclaré à Interview Magazine. «Je suis passé de la prise orale à la reniflement, puis c’est devenu quelque chose où j’avais peur d’aller dans un studio si je n’avais pas quelque chose.