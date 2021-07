Machine Gun Kelly confirme la sortie d’un nouveau matériel en août

Suite à l’arrivée de « Tickets To My Downfall » en septembre 2020, le rappeur Machine Gun Kelly a attiré l’attention de ses fans et de ceux en dehors de sa musique en présentant un matériel punk rock fortement inspiré des grands interprètes du genre au début du deuxième millénaire. , ce qui a suscité de grandes attentes quant à son prochain matériel.

MGK, de son vrai nom Colson Baker, a fait une émission en direct hier (5 juillet) via son compte Instagram dans laquelle il a offert à ses fans quelques détails sur ce qu’il préparait, confirmant que son nouveau matériel musical sortira en août prochain.

« J’ai tourné un film ce mois-ci et je me prépare pour la sortie du prochain album et cette tournée », a déclaré Machine Gun Kelly, faisant référence à la tournée aux États-Unis qui débutera le 9 septembre. « Je suis excité pour l’album, Travis (Barker) et moi sommes retournés en studio et tout se met en place et je suis content de tout. »

Au cours d’une demi-heure, Machine Gun Kelly a également partagé avec les fans quelques éléments sur sa vie privée, notamment l’achat d’un gigantesque lapin en peluche à sa petite amie, l’actrice Megan Foz, demandant aux téléspectateurs de l’émission des idées pour le mettre. un nom. L’émission s’est terminée par l’annonce « Nouvelle musique, août. Je vous dirai pour le lapin. »

Lors de la même émission, Machine Gun Kelly en a également profité pour célébrer le deuxième anniversaire de « Hotel Diablo », un album de rap sorti avant « Tickets To My Downfall » qui est sorti le 5 juillet 2019, commémorant ainsi cette date présentant quelques fragments du matériel inédit de cet album.

Récemment, un nouveau film de rap mettant en vedette Machine Gun Kelly a dû changer de titre suite aux commentaires du frère du regretté rappeur Mac Miller. L’histoire serait apparemment inspirée par lui et les figurines Juice WRLD et Pop Smoke, c’est pourquoi elle s’appelait à l’origine « Good New », en référence au premier single posthume de Miller.

Machine Gun Kelly incarnera un artiste qui cherche à se frayer un chemin dans l’industrie de la musique. Cependant, Miller McCormick, le frère de Mac Miller, a fait quelques commentaires incendiaires sur les réseaux sociaux qui ont provoqué le changement de titre, alors que la production a publié des excuses publiques pour cet événement.