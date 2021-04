Machine Gun Kelly anticipe la sortie d’une nouvelle chanson

Le rappeur et rocker punk alternatif Machine Gun Kelly a anticipé le lancement d’un nouveau thème musical demain (27 avril), présentant à travers ses réseaux sociaux un avant-goût pour tous ses followers.

Cette chanson sera sa plus récente sortie depuis «Daywalker», une collaboration avec CORPSE en mars dernier, étant le premier single de l’artiste depuis la sortie de «Tickets To My Downfall», son cinquième album studio, en septembre 2020. même qui a attiré un grand succès parmi les fans de punk rock.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Coldplay dévoile la mystérieuse publicité du projet « Alien Radio »

Tout semble indiquer que cette nouvelle chanson s’intitulera « Enjoy Where You Are Right Now », une phrase qui est présentée sur un mur rose derrière Richasrd Colson Baker (vrai nom de l’artiste) dans une nouvelle vidéo / affiche qui a été partagée sur les réseaux sociaux aujourd’hui (27 avril).

« Nouvelle chanson demain », a annoncé le rappeur de l’Ohio sur son compte Instagram. MGK se présente avec une boisson fruitée avant de se détendre dans un espace circulaire. Le nouveau teaser présente un rythme similaire au travail de leur album précédent, avec un air de guitare.

Vous pourriez aussi être intéressé par: My Chemical Romance approuve LEGO de ‘Welcome to the Black Parade’

Machine Gun Kelly a noté dans des interviews récentes qu’il était ferme dans son intention de « briser le moule » avec la sortie de chaque nouveau matériel et « d’ennuyer les gens en cours de route » dans le processus, affirmant que Kanye West et Prince sont ses deux plus grands. inspirations et qui aspire à laisser un héritage similaire au leur.

Suite à la sortie de «Tickets To My Downfall», Machine Gunn Kelly se prépare pour une tournée aux États-Unis pour effectuer la promotion dudit matériel, avec des dates confirmées en septembre et octobre 2021.