Machine Gun Kelly annonce un nouvel album Born With Horns

2020 a été une année extrêmement étrange au cours de laquelle les fans et détracteurs du rappeur américain Machine Gun Kelly ont été surpris par le nouveau twist musical qu’il a présenté sur « Tickets To My Downfall », dans lequel le Texan a présenté un son punk rock frais dans la même lignée de Blink-182 ou Paramore au début de leur carrière.

A travers son compte Instagram, Colson Baker (vrai nom de l’artiste) a annoncé à ses fans que son nouvel album s’intitulera « Born With Horns », présentant le nouveau tatouage qui a été réalisé avec son collaborateur et producteur exécutif du matériel. , Travis Barker.

« Nous sommes de retour pour le deuxième tour », a noté Machine Gun Kelly dans le message. Cette annonce est faite juste un mois après avoir annoncé qu’elle avait du nouveau matériel qui serait disponible au public à un moment donné en août, il ne serait donc pas surprenant que nous verrions un nouveau single très bientôt.

Il n’est pas encore clair si « Born With Horns » sera un album de rap ou de punk-rock car Machine Gun Kelly bascule souvent entre les deux genres sans préavis. La publication sur Instagram suggère qu’il s’agirait d’un deuxième matériau orienté rock, car Barker a également collaboré à la réalisation de « Tickets To My Downfall ».

MGK a également anticipé via Instagram hier (8 août) l’arrivée de son nouveau single, qui comportera un clip vidéo réalisé par Cole Bennett, et sera disponible sur YouTube à partir du mercredi 11 août. Fin juillet, l’artiste a surpris les participants de Lollapalooza avec une performance surprise sur l’une des scènes du festival.

Machine Gun Kelly a fait une petite présentation de huit chansons commençant par « Kiss Kiss », une chanson de « Tickets To My Downfall », en plus de présenter une reprise de Paramore et de sa chanson emblématique « Misery Business », puis de continuer avec le matériel de son album, comme « Bloody Valentine » ou « My Ex’s Best Friend ».