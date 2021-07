Machine Gun Kelly admet qu’il avait une affiche de Megan Fox dans sa chambre quand il était adolescent

Mais bien que MGK soit manifestement passionné par la relation des années avant même qu’elle ne commence, Megan Fox a révélé qu’elle avait dressé une liste des avantages et des inconvénients pour déterminer si c’était une bonne idée de commencer à sortir avec lui.

le Jusqu’à la mort L’acteur a expliqué comment sa relation avait commencé lors d’une interview avec Who What Wear.

Elle a expliqué : « Quand j’ai rencontré [Colson Baker], j’ai su instantanément qu’il s’agissait d’une âme avec laquelle j’avais voyagé auparavant, qu’il s’agissait d’une connexion âme sœur et qu’il y avait un but ici.

« Il y avait mon cerveau logique qui sonnait et me disait: » Cela ne fonctionnera jamais pour 101 raisons. « »

L’une des préoccupations aurait pu être le fait que Megan, 35 ans, a quatre ans de plus que MGK, 31 ans.

Mais elle en a parlé plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a dit aux ennemis de « se faire foutre » s’ils pensaient qu’elle s’en souciait.

« Le fait qu’il ait quatre ans de moins que moi et que les gens veulent faire comme si je sortais avec un homme plus jeune. Il a 31 ans et j’en ai 35.