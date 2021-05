Machine Gun Kelly a peint sa langue en noir pour les Billboard Music Awards et pourquoi?

Table basse KELLY - Verre trempé noir - Tablette blanche laquée

La collection KELLY apportera à votre intérieur une touche d'originalité et de design grâce à ses lignes courbes et sa structure en verre trempé. Caractéristiques: Structure: Verre courbé 12mm Tablette : Verre trempé 10mm - coloris blanc Finition : Laquée Coloris: Noir (verre fumé) ou Transparent Dimensions de la niche : L111 x P55 x H14 cm Dimensions totales : L120 x P60 x H37 cmLe verre trempé est un verre cinq fois plus résistant qu'un verre traditionnel. Il est donc parfaitement adapté à son utilisation dans le mobilier : vous pourrez apprécier sa solidité et sa facilité à nettoyer. Dimensions du colis: L127 x P47 x H67 cm (64 kg) Produit livré monté. Le délai de livraison vous sera confirmé dans le panier.