Machine Gun Kelly a du mal à trouver un lieu « gothique » pour le mariage de Megan Fox

MGK est apparu sur Le Late Late Show avec James Cordenoù l’hôte l’a interrogé sur son mariage imminent.

On dirait qu’ils ont une vision assez particulière. Crédit : Instagram/Megan Fox

Interrogé par Corden si c’était différent d’être un fiancé, le musicien de 31 ans a déclaré: « Je n’arrive pas à comprendre, ils ont dit que nous étions tous les deux des fiancés mais nous avons quelque chose de différent sur notre ‘e’ . »

Quoi qu’il en soit, ce n’était probablement pas la réponse à laquelle Corden s’attendait, mais il a continué et a demandé quand il pensait qu’ils pourraient se marier.

« Quand ils peuvent me construire une rivière rouge, avec du gothique… l’emplacement est difficile », a répondu MGK.

« Essayer de trouver un endroit qui correspond à mon art [vision]. »

Comme vous le savez peut-être bien, MGK – de son vrai nom Colson Baker – et sa fiancée semblent avoir une relation assez alternative, caractérisée par un PDA, une torride et des publications étranges sur les réseaux sociaux à propos de boire le sang de l’autre, et des trucs comme ça.

Annonçant leurs fiançailles en janvier, 35 ans Transformateurs star Fox a déclaré: « En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce banian

« Nous avons demandé de la magie. Nous étions inconscients de la douleur à laquelle nous allions faire face ensemble dans une période de temps aussi courte et frénétique.

« Ignorant le travail et les sacrifices que la relation exigerait de nous mais intoxiqué par l’amour. Et le karma.

« Un an et demi plus tard, après avoir traversé l’enfer ensemble et avoir ri plus que je n’aurais jamais imaginé possible, il m’a demandé de l’épouser.

« Et comme dans toutes les vies avant celle-ci, et comme dans toutes les vies qui suivront, j’ai dit oui … et puis nous avons bu le sang de l’autre. »

Alors oui, comme je l’ai dit, c’est une autre sorte de relation.

MGK a dit qu’il l’avait spécialement conçu pour que cela fasse mal si Fox tentait de l’enlever.

Dans une interview avec Vogue, il a déclaré : « Le concept est que l’anneau peut se séparer pour faire deux anneaux.

« Quand il est ensemble, il est maintenu en place par un aimant. Et puis il forme un cœur obscur. Et vous voyez ça ici ? Les bandes sont en fait des épines.

« Donc, si elle essaie de l’enlever, ça fait mal. »