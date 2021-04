MacBook Pro avec un nouvel écran XDR devrait arriver dans la seconde moitié de 2021

Apple a récemment présenté son premier iPad avec un écran XDR, et les premiers MacBook avec l’écran lumineux basé sur la technologie mini-LED devraient également arriver sur le marché cette année.

Au second semestre 2021, le MacBook Pro en 14 et 16 pouces recevra un écran XDR amélioré, écrit MacRumors en référence à la société de conseil taïwanaise TrendForce. Dans ce cas, «XDR» signifie «Extreme Dynamic Range», c’est-à-dire une plage de contraste extrêmement élevée.

La mini-LED assure des contrastes élevés

Lors de son événement «Spring Loaded», Apple a récemment présenté le nouvel iPad Pro, dont la version 12,9 pouces contient également un écran XDR basé sur la technologie mini-LED. D’innombrables mini-LED s’allument en arrière-plan, ce qui permet à l’iPad Pro d’atteindre une luminosité maximale de 1600 nits. Plus de 10 000 mini LED sont à leur tour regroupées en plus de 2 500 zones de gradation locales. Le résultat: un rapport de contraste élevé de 1 000 000: 1.

MacBook Pro à nouveau avec câble de chargement HDMI et MagSafe?

Le nouveau MacBook Pro aura un Apple Silicon intégré en tant que chipset – peut-être sous une forme améliorée que le M1X – et l’ordinateur portable haut de gamme aura un look différent et aura à nouveau une connexion HDMI et un emplacement pour carte mémoire. Il est également concevable qu’Apple remplace à nouveau la Touch Bar par des boutons physiques, et le port de charge MagSafe pourrait également célébrer son retour. Cela garantit que le cordon d’alimentation est déconnecté directement du MacBook en cas de forte traction afin d’éviter d’endommager l’appareil.

Quand exactement Apple présentera les nouveaux MacBooks n’est pas encore connu. Il semble seulement clair que les nouveaux ordinateurs portables devraient arriver dans la seconde moitié de l’année. Ensuite, Apple achèvera progressivement la transition des processeurs Intel vers ses propres puces.