MacBook Pro 13 pouces, Mac Mini et MacBook Air équipés d’Apple M1 désormais disponibles à l’achat en Inde

L’équipe de nouvelles de tech217 nov.2020 13:23:08 IST

Apple a lancé les nouveaux MacBook Pro, Mac Mini et MacBook Air 13 pouces équipés de la puce M1 plus tôt ce mois-ci. En Inde, les prix des machines étaient à partir de 64 900 Rs et les précommandes des appareils ont commencé le même jour que le lancement. Cependant, à partir d’aujourd’hui, 17 novembre, les MacBook Pro, Mac Mini et MacBook Air seront disponibles à l’achat en Inde. Au moment d’écrire l’histoire, les trois produits étaient disponibles à l’achat sur Site Web d’Apple Inde. Actuellement, les nouveaux PC et ordinateurs portables Mac ne sont pas disponibles sur Amazon India ou Flipkart.

Prix ​​et disponibilité des MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro

Le prix du MacBook Pro 13 pouces commence à Rs 1,22,900 et pour les étudiants, il sera disponible à un prix de départ de Rs 1,10,610. Le Mac Mini commence à Rs 64 900 et pour les étudiants, il coûtera Rs 58 410. MacBook Air, en revanche, est au prix de Rs 92 900 et Rs 83 610 pour les étudiants.

Sur le site Web d’Apple Inde, vous pouvez également personnaliser la configuration du stockage et de la RAM pour les ordinateurs portables. Par exemple, le MacBook Air avec 8 Go de RAM est au prix de 92 900 Rs, mais pour 20 000 Rs supplémentaires, vous pouvez obtenir 16 Go de RAM. De même, vous pouvez également choisir le stockage sur l’ordinateur portable jusqu’à 2 To de stockage SSD. Sur les nouveaux MacBooks, vous pouvez également acheter Final Cut Pro et Logic Pro préinstallés.

Apple propose la livraison gratuite des produits.

Spécifications du MacBook Air

Apple annonce un nouveau MacBook Air avec le chipset M1. Le nouveau MacBook Air offre un processeur 3,5 fois plus rapide que les ordinateurs portables Air de la génération précédente. Apple affirme également que le nouveau MacBook Air offre des graphiques 5 fois plus rapides.

Apple MacBook Air est apparemment plus rapide que «98% des ordinateurs portables vendus l’année dernière», et il est apparemment 3 fois plus rapide que l’ordinateur portable Windows le plus vendu de sa catégorie. Apple affirme que le nouveau MacBook Air peut offrir 15 heures d’autonomie. Le nouveau MacBook Air dispose d’un nouveau processeur de signal d’image qui permet d’améliorer la caméra FaceTime.

(Lisez également: La mise à jour Apple macOS Big Sur est en train de briser certains modèles plus anciens de MacBook Pro: rapport)

Spécifications du Mac mini

Le nouveau Mac mini pourrait offrir un processeur jusqu’à 3 fois plus rapide que le précédent Mini quad-core. Le nouveau Mac mini est 1/10 de la taille du PC comparable dans sa gamme de prix et 5 fois plus rapide.

Il est livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Spécifications du MacBook Pro

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces aurait des graphiques 5 fois plus rapides. Avec M1, le MacBook Pro 13 pouces avec un processeur à 8 cœurs peut apparemment offrir des performances jusqu’à 2,8 fois plus rapides. Apple affirme qu’il est 3 fois plus rapide que l’ordinateur portable Windows le plus vendu de sa catégorie. Le nouveau MacBook Pro peut offrir jusqu’à 17 heures d’autonomie.

Le nouveau MacBook Pro est doté de Thunderbolt avec prise en charge USB 4.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂