MacBook Air M1 contre MacBook Air avec puce Intel: lequel acheter?

Le nouveau MacBook Air avec la puce M1 d’Apple sortira le 17 novembre. Mis à part le processeur, y a-t-il des différences avec le MacBook Air avec une puce Intel? Nous avons comparé les deux ordinateurs portables et révélé en quoi ils diffèrent et pour qui quel appareil en vaut la peine.

Design et affichage: pratiquement aucune différence

Même résolution, même luminosité, mais un espace colorimétrique plus large. Contrairement aux modèles Intel, le MacBook Air avec la puce M1 prend en charge l’espace colorimétrique DCI-P3.

Extérieurement, il n’y a aucune différence entre le MacBook Air avec la puce M1 et le modèle avec un processeur Intel. Comme son prédécesseur, le nouveau MacBook Air M1 mesure également 21,24 centimètres de large, 30,41 centimètres de profondeur et 0,41 centimètres au point le plus étroit et 1,61 centimètres de haut au point le plus épais. Le poids n’a pas changé malgré la nouvelle puce, les deux modèles pèsent exactement le même poids à 1,29 kilogramme.

En ce qui concerne l’affichage, il semble également au départ qu’il n’y ait pas de différences: le MacBook Air M1 en a également une Écran IPS de 13,3 pouces, qui est une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et une luminosité de 400 lentes des offres. Il y a un petit mais passionnant changement par rapport à son prédécesseur: contrairement au MacBook Air avec une puce Intel le nouveau modèle maîtrise le plus grand espace colorimétrique DCI-P3. L’écran du prédécesseur ne prend en charge que l’espace colorimétrique sRBG. L’espace colorimétrique DCI-P3 est particulièrement pertinent pour les vidéos HDR.

Processeur et graphiques: la puce M1 frappe le gaz

La puce M1 d’Apple est une véritable centrale électrique.

Les deux ordinateurs portables Apple diffèrent le plus clairement en termes de processeurs. Avec le modèle MacBook Air de l’année dernière, les acheteurs peuvent choisir entre différents processeurs Intel – du processeur dual-core Core i3 avec une fréquence d’horloge de base de 1,1 GHz au processeur quad-core Core i7 avec 1,2 GHz -Fréquence d’horloge de base et mode turbo jusqu’à 3,8 GHz. Les puces proviennent de la série de processeurs Intel avec l’architecture Ice Lake et sont fabriquées selon un processus de fabrication de 10 nanomètres. Les calculs graphiques sont effectués par le GPU Intel Iris Plus Graphics.

L’Apple M1 est un System-on-a-Chip (SoC), composé d’un Processeur à huit cœurs, un GPU avec jusqu’à huit cœurs (sept cœurs dans le modèle moins cher), un Moteur neuronal pour applications IA avec 16 cœurs et d’autres éléments tels que le tampon et le processeur audio. Les cœurs de processeur sont divisés en quatre cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Ceux-ci peuvent être utilisés à des degrés divers selon l’utilisation, par exemple pour fournir beaucoup d’énergie ou économiser de l’électricité. Contrairement aux processeurs Intel, le M1 d’Apple est dans le Processus de fabrication de 5 nanomètres fabriqué, ce qui signifie une efficacité énergétique plus élevée.

Selon Apple, le processeur de la puce M1 devrait fonctionner jusqu’à trois fois et demie plus vite, le GPU jusqu’à cinq fois plus rapide et le moteur neuronal pour l’apprentissage automatique jusqu’à neuf fois plus rapide que dans le prédécesseur d’Intel. Les premiers tests de référence de Geekbench semblent au moins confirmer les performances du processeur. Le MacBook Air avec M1 a obtenu 1687 points dans le test monocœur et 7433 points dans le test multicœur. Non seulement le MacBook Air avec Core i7 (monocœur: 1140, multicœur: 3080) a l’air vieux – même le MacBook Pro (2019) avec le processeur Intel Core i9 2,4 GHz a à voir avec 1095 Donnez des points dans le test monocœur et 6 869 points dans le test multicœur. Apple ne révèle pas la fréquence d’horloge du processeur M1, mais selon Geekbench, elle devrait être de 3,2 GHz.

Les données de mesure sur les performances du GPU du MacBook Air avec M1 ne sont pas encore disponibles. Cependant, nous supposons que la puce Apple est également bien supérieure au GPU Intel ici. OMS beaucoup de puissance informatique et graphique nécessaire, donc devrait utiliser le nouveau modèle avec une puce M1. Cependant, la puce interne d’Apple présente un petit inconvénient: Les applications Mac doivent être recompilées pour la puce M1 afin qu’ils puissent fonctionner en mode natif. Certaines applications comme Adobe Lightroom sont déjà disponibles avec du code natif, d’autres logiciels comme Photoshop et les programmes Office de Microsoft doivent être émulés par Rosetta 2 pour fonctionner. Les applications émulées ont tendance à s’exécuter un peu plus lentement que les applications natives. Un benchmark actuel montre cependant que la puce M1 peut encore appeler environ 80% de ses performances, même pendant l’émulation. Jusqu’à ce que les versions natives de toutes les principales applications soient disponibles, l’émulation avec Rosetta 2 est une bonne solution provisoire.

Mémoire et espace disque dur: mêmes options de configuration

Il n’y a aucune différence entre les deux modèles de MacBook Air en ce qui concerne les options de configuration pour la RAM et le stockage sur disque dur. Avec le MacBook Air (2020) avec processeur Intel, les utilisateurs peuvent en option 8ème ou 16 GB mémoire vive comme 256 Go, 512 Go, 1 To ou Stockage SSD de 2 To choisir. Le MacBook Air M1 a exactement les mêmes options.

Ports et connectivité: petites différences dans le port Thunderbolt et le WLAN

En termes de ports, il semble également au départ que les modèles de MacBook Air avec la puce M1 et le processeur Intel ne diffèrent pas. Les deux ont une prise casque et deux ports Thunderbolt. Cependant, Apple répertorie les ports du MacBook Air M1 comme Ports Thunderbolt / USB4 sur. Plus précisément, cela signifie que les ports prennent en charge les formats USB 3.1 Gen 2 et Thunderbolt 3 actuels (ainsi que le MacBook Air avec processeur Intel), mais aussi la norme USB4 plus rapide. Il n’est guère encore utilisé, mais le MacBook Air M1 peut bénéficier du port plus rapide à l’avenir.

Et le nouveau MacBook Air a également l’avantage en matière de WLAN. Alors que la version Intel ne propose que le WiFi 5 (802.11ac), la version M1 de l’appareil peut le faire aussi WiFi plus rapide 6 (802.11ax). De plus, les deux modèles du MacBook Air Bluetooth 5.0.

Consommation électrique: même capacité de batterie, mais autonomie différente

Bien que les deux modèles de MacBook Air aient des batteries de même taille, la version M1 a une autonomie plus longue.

Le MacBook Air (2020) avec un processeur Intel utilise une batterie au lithium polymère d’une capacité de 49,9 wattheures (Wh). Selon Apple, cela suffit pour jusqu’à 11 heures de navigation sans fil ou jusqu’à 12 heures pour regarder des films. La batterie peut être rechargée avec un chargeur USB-C de 30 watts.

Le MacBook Air M1 a le même chargeur et la même batterie 49,9 wattheures (Wh). Cependant, le nouveau modèle peut utiliser l’énergie beaucoup plus efficacement grâce à la puce M1. Selon Apple, l’électricité est suffisante ici jusqu’à 15 heures pour surfer sans fil et au Lecture de films jusqu’à 18 heures. Le MacBook Air M1 peut également prévaloir contre l’Intel MacBook Air en termes de consommation électrique.

Autres caractéristiques: presque tout comme d’habitude avec le nouveau MacBook Air

Apple utilise également le Magic Keyboard de son prédécesseur pour le MacBook Air M1.

En ce qui concerne les autres fonctions, le nouveau MacBook Air ne diffère que légèrement de son prédécesseur. Les deux appareils ont un Caméra FaceTime 720p et Touch ID pour l’authentification biométrique, ils disposent également de haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos et de trois microphones intégrés. le Clavier magique y compris les boutons lumineux, le capteur de lumière ambiante, le mécanisme de ciseaux et le trackpad Force Touch est également utilisé sur les deux ordinateurs portables.

Il y a une différence avec la version Intel: que le nouveau MacBook Air n’a pas de ventilateur et n’est refroidi que passivement, il ne peut pas être entendu pendant le fonctionnement. Ne pas utiliser de ventilateur peut être un inconvénient dans certaines situations: sous une charge élevée, le processeur de la puce M1 pourrait devenir très chaud, ce qui réduirait les performances. Le modèle refroidi par ventilateur avec une puce Intel peut fournir plus de puissance lorsqu’il est complètement chargé. En revanche, les benchmarks, dans lesquels les processeurs sont amenés très près de leurs limites de performances, l’ont déjà montré: Le ventilateur manquant ne semble pas poser de problème.

Prix ​​d’achat: plus de performances pour moins d’argent

Le MacBook Air (2020) avec processeurs Intel, sorti fin mars, a coûté 1199 euros dans sa configuration la moins chère avec Core i3, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Apple a ajouté quelques centaines d’euros chacun pour les mises à niveau de la RAM et du SSD. La variante la plus chère avec un Core i7, 16 Go de RAM et 2 To SSD coûte même 2579 euros.

Le MacBook Air M1, disponible à partir du 17 novembre, est déjà disponible chez Apple dans la version la moins chère avec un processeur 8 cœurs / GPU 7 cœurs, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour 1 100,50 euros à. Il est donc déjà environ 100 euros moins cher que son prédécesseur au départ. Les prix des mises à niveau pour la RAM et le SSD sont comparables à ceux du modèle Intel. Le prix de la variante la plus chère est inférieur à celui du prédécesseur: le MacBook Air M1 avec CPU 8 cœurs / GPU 8 cœurs avec 16 Go de RAM et 2 To SSD coûte pour démarrer 2 260,50 euros, plus de 300 euros de moins que son prédécesseur au moment de la sortie.

Conclusion: l’achat du MacBook Air M1 en vaut presque toujours la peine

Si vous avez un MacBook Air plus ancien ou si vous n’avez pas du tout de MacBook Air, vous devez absolument choisir la version avec une puce M1.

La comparaison des deux modèles le montre: Le MacBook Air M1 présente de nombreux avantages par rapport au MacBook Air doté d’une puce Intel. Le processeur ainsi que le GPU et le moteur neuronal sont plus puissants. De plus, il y a l’espace colorimétrique plus grand, les connexions USB4 rapides, le Wi-Fi 6, la durée de vie de la batterie plus longue et le fonctionnement plus silencieux en raison de l’absence de refroidisseur. Et en ce qui concerne les comparaisons de prix, le MacBook Air M1 fait mieux que son prédécesseur.

Si vous n’avez pas encore de MacBook Air, vous devriez choisir la variante M1. Il en va de même pour les utilisateurs qui souhaitent passer d’un modèle plus ancien tel que le MacBook Air Retina (2018). Seuls les utilisateurs qui dépendent d’applications fonctionnant parfaitement, comme les développeurs, ne doivent pas utiliser directement la version M1, car toutes les applications ne s’exécutent pas encore de manière native sur le portable. L’émulateur Rosetta 2 d’Apple s’est avéré relativement fiable, mais si vous comptez sur des applications qui fonctionnent correctement, vous devez attendre pour l’acheter ou utiliser le modèle Intel.

Ceux qui n’ont opté que pour un MacBook Air avec un processeur Intel cette année devraient également attendre avant de passer. Le MacBook Air M1 est plus puissant que son prédécesseur. Cependant, on peut se demander si cela vaut la peine de dépenser plus de mille euros sur un MacBook Air légèrement plus puissant après quelques mois. Les propriétaires d’un MacBook Air (2020) avec un processeur Intel devraient attendre la prochaine génération.