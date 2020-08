Macbook Air Contre Macbook Pro: Lequel Devrais Je Acheter?

Chez Apple, les MacBook Air et MacBook Pro sont disponibles en 13 pouces et 16 pouces. Les ordinateurs portables ne conviennent pas également à tout le monde. Grâce à notre comparaison, vous découvrirez quel MacBook vous convient le mieux.

Idéal pour l’utilisateur moyen: MacBook Air (2020)

MacBook Air 2020

Le MacBook Air (2020) avec écran Retina est le mieux adapté à la plupart des utilisateurs grâce à une puissance de calcul suffisante, un écran net et une longue durée de vie de la batterie. Au moins si vous souhaitez utiliser votre ordinateur portable pour surfer sur Internet, créer des documents et des présentations et éventuellement effectuer des tâches d’édition d’images plus simples.

Le traitement en aluminium et la conception basée sur les modèles Pro actuels sont les points forts, le Trackpad Force Touch est un excellent remplacement de la souris. Et: Apple a finalement dit au revoir au clavier papillon, optant à la place pour un clavier avec mécanisme à ciseaux – qui devrait être beaucoup moins sujet aux erreurs dans la vie quotidienne.

En ce qui concerne le processeur, les utilisateurs ont le choix entre les processeurs Intel Core i3, i5 ou i7 de 10e génération. On ne peut plus dire que le MacBook Air a trop peu de performances. En outre, la capacité de stockage du modèle standard a été doublée, passant de 128 Go à 256 Go – à un prix inférieur.

Nous pensons que c’est bien Nous n’aimons pas tellement ça + Traitement + Conception + Écran rétine net + Longue autonomie de 12 heures – Ventilateur bruyant – Mauvaise réparabilité et évolutivité

Pour le montage photo et vidéo: MacBook Pro 13 (2020)

Apple MacBook Pro 13 2020

Le MacBook Pro 13 (2020) est désormais également disponible avec le clavier à ciseaux et non plus avec le clavier papillon impopulaire. La Touch Bar est régulièrement proposée, la Touch Bar au dessus du clavier. Le lecteur d’empreintes digitales appelé Touch ID et le True Tone Display, qui adapte les couleurs de l’écran à l’environnement, sont également intégrés à tous les modèles Pro.

En plus de la Touch Bar et du Touch ID, il existe également un meilleur affichage de la rétine pour le supplément par rapport au MacBook Air, qui couvre les espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3, est bien calibré en usine et convient à l’édition photo et vidéo.

Donc, si vous souhaitez effectuer des tâches créatives plus exigeantes avec votre MacBook, le MacBook Pro 13 est la bonne adresse.

Nous pensons que c’est bien Nous n’aimons pas tellement ça + Traitement + Performance + Autonomie de la batterie + 2 x ou 4 x Thunderbolt 3 + Barre tactile – Pas de lecteur HDMI, USB-A ou de carte – Supplément juteux pour les modèles avec des disques durs plus grands – Mauvaise réparabilité et évolutivité

La performance maximale: MacBook Pro 16 (2019)

MacBook Pro 16 (2019)

Pour les utilisateurs expérimentés, le choix se porte sur le MacBook Pro 16 avec Intel Core i7 à six cœurs ou sur le puissant Intel Core i9 à huit cœurs de calcul. La carte graphique AMD Radeon Pro 5300M ou 5500M est également incluse. Apple a écouté ses critiques avec le MacBook 16 pouces et est revenu au clavier conventionnel au lieu du clavier papillon.

Le refroidissement a également été optimisé pour que le portable puisse fonctionner mieux que son prédécesseur de 15 pouces. L’écran, les haut-parleurs et le pavé tactile sont en haut. Cependant, certains utilisateurs professionnels en particulier pourraient se plaindre de la médiocre réparabilité et évolutivité. Vous devez donc tout de suite choisir un modèle à l’épreuve du temps et en prendre un soin particulier.