Macbook Air Contre Macbook Pro Avec Puce M1: Lequel Acheter?

Les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 avec la puce M1 d’Apple sont plus similaires que les modèles précédents. Certains pourraient se demander pourquoi Apple propose toujours deux MacBook. Cependant, le MacBook Pro présente quelques avantages qui en font un meilleur choix pour certains utilisateurs.

Design et affichage: Pro avec un écran plus lumineux

L’affichage du MacBook Air couvre désormais également l’espace colorimétrique P3.

Curieux mais vrai: le MacBook Air mesure 1,61 cm de plus que le MacBook Pro 13 avec ses 1,56 cm. L’Air est généralement considéré comme le modèle le plus compact et mobile. L’Air est un peu plus léger à 1,29 kilogramme que le Pro à 1,4 kilogramme, et les rôles sont à nouveau justes ici. Il n’y a pas de différences majeures, mais certains utilisateurs préféreront le design incliné et aminci vers le bas du MacBook Air – et d’autres le design plat et volumineux du MacBook Pro. Incidemment, seul le MacBook Air est également disponible en or, le MacBook Pro uniquement en argent et gris sidéral.

L’écran du MacBook Air couvre désormais également l’espace colorimétrique DCI-P3, qui est pertinent pour les films HDR, et utilise True Tone pour la correspondance des couleurs avec l’environnement. Cela signifie que les écrans des deux MacBook sont presque identiques. Les deux s’appuient sur une taille de 13,3 pouces, une technologie IPS stable à l’angle de vision et une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Mais il y a une différence: que Écran MacBook Pro s’allume jusqu’à 500 lentes brillant, ça Écran MacBook Air Jusqu’à 400 lentes. Cela peut faire une différence si vous souhaitez utiliser le MacBook à l’extérieur à l’ombre et pas seulement à l’intérieur. Les deux écrans sont sans aucun doute suffisamment lumineux pour une utilisation en intérieur.

Caractéristiques et performances: Pro avec ventilateur et barre tactile

Seul le MacBook Pro dispose d’une Touch Bar.

Il y a aussi plus de similitudes que de différences en termes d’équipement technique. Selon le modèle, il y a 8 ou 16 Go de RAM et des SSD en option avec des tailles de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To. Les deux appareils disposent d’une webcam 720p, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et d’une connexion pour casque 3,5 mm, ainsi que de deux connexions Thunderbolt 3, également certifiées USB 4. Illuminated Magic Keyboard, Touch ID et Trackpad sont également identiques.

L’une des plus grandes différences: seul le MacBook Pro 13 dispose d’une barre tactile, l’écran tactile fin au-dessus du clavier. Le modèle le moins cher du MacBook Air se contente d’une puce graphique à 7 cœurs, mais il existe également 8 cœurs de traitement à partir de 1364 euros. Le plus important est le fait que seule Macbook Pro 13e un Ventilateur apporte, ce qui suggère qu’il fonctionne avec des fréquences d’horloge élevées pendant longtemps sous une charge lourde. En d’autres termes, le MacBook Pro est susceptible d’être un des performances supérieures même si la même puce est dans les deux appareils. D’autre part, le MacBook Air est incroyablement silencieux pendant son fonctionnement.

Autre différence: les haut-parleurs stéréo du MacBook Pro peuvent produire une plage dynamique plus large entre les sons les plus forts et les plus faibles, et les trois microphones sont de meilleure qualité.

Autonomie de la batterie: pour toujours et 2 heures

Personne ne devrait se plaindre de l’exécution des MacBook. Vous gardez les deux à l’écart plus d’une journée de travail tout en surfant sur Internet. Selon Apple, le MacBook Air a réalisé 15 heures, le MacBook Pro 17 heures. La lecture vidéo hors ligne est également un peu plus longue avec le MacBook Pro à 20 heures par rapport à 18 heures. Le modèle Pro dispose d’une alimentation électrique de 61 watts plus puissante que les 30 watts du MacBook Air. Cela devrait signifier une charge plus rapide.

Rapport qualité-prix et conclusion: le Pro vaut-il le supplément?

Le MacBook Air satisfera de nombreuses parties intéressées.

Les différences de luminosité de l’écran et d’autonomie de la batterie ne seront pas le facteur décisif pour la plupart des acheteurs. Si vous voulez vraiment une barre tactile, vous pouvez utiliser le MacBook Pro. Pour les utilisateurs professionnels, les différences de performances doivent être déterminantes. Et malheureusement, nous ne savons pas encore quelle sera leur taille. Selon un premier test de référence, l’Apple M1 du MacBook Air est extrêmement rapide et surpasse même l’Intel Core i7 de 10e génération dans l’iMac 27 pouces à partir de la mi-2020. Le fonctionnement du ventilateur dans le MacBook Pro n’est toujours pas clair. Au moins, il devrait maintenir les performances plus longtemps sous une charge constante.

Reste la question du prix. Le MacBook Air est à partir de 1100 euros disponible, le MacBook Pro 13 à partir de 1412 euros. 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne sont offerts. Chacun peut désormais juger par lui-même si la surtaxe en vaut la peine. Seuls les utilisateurs intéressés par les différences de performances dues au fan Pro doivent attendre les premiers tests.