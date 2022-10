Macaulay Culkin revient à Voice Mogg dans le court métrage d’animation Megahex

Hulu’s Le spectacle Paloni ! Spécial Halloween a fait ses débuts le lundi 15 octobre 2022, donnant aux fans de bandes dessinées indépendantes de quoi crier, Coven de Meg Mégahex a reçu l’adaptation comique qu’il mérite. Mes adorables chatons sh * t, l’art de Simon Hanselmann est enfin la star du grand écran, et Mogg est exprimé par nul autre que Macaulay Culkin lui-même.





Macaulay Culkin est revenu à l’écran pour jouer dans Megahex, « La nuit du diable,” un nouveau court métrage d’animation inclus dans Le spectacle Paloni ! Spécial Halloween, est une émission spéciale autonome d’une heure qui est disponible en streaming dès maintenant sur Hulu. Culkin exprime Mogg le chat, le petit ami stoner de Megg la sorcière, joué par la star des médias sociaux Emma Chamberlain. Pour compléter le casting principal du court métrage, Jon Glaser incarne le volatil Werewolf Jones et Dave Foley incarne Owl (qui passe pour la voix de la raison au sein du groupe).

Ce n’est que le rôle le plus récent de Culkin, qui a acquis une notoriété culturelle en tant qu’enfant acteur dans les années 1990 grâce à son rôle dans le Seul à la maison films, ainsi que des films comme Richie Rich, Ma filleet Se venger de papa. En 2013, Culkin a formé le groupe Pizza Underground, pour lequel il a été chanteur; cependant, le groupe s’est séparé par la suite. Plus récemment, en 2021, Culkin a connu un regain de popularité grâce à un rôle principal dans American Horror Story : Double long métragela dixième saison de l’émission d’anthologie.

Le statut perçu de Culkin en tant que star dont les jours de gloire sont peut-être passés avec sa jeunesse ajoute une délicieuse méta-couche au casting, considérant une lecture défavorable sur l’incarnation comique de Mogg comme un chat qui a peut-être atteint son apogée au cours de sa carrière de footballeur au lycée – et c’est juste le genre d’humour que le World of Warcraft-acteur aimant semble aller pour.





Les bandes dessinées de Simon Hanselmann

« La nuit du diable” a été créé et réalisé par Simon Hanselmann sur la base de ses bandes dessinées. Les bandes qui forment la première continuité de l’œuvre de Hanselmann sont rassemblées en 2014 Mégahex2016 Megg & Mogg à Amsterdam (et autres histoires)2017 Une année de plus2019 Mauvaise passerelleannées 2020 Tiges et graineset la prochaine version de novembre 2022 Au-dessous de l’ambition.

En plus de ces livres dans la continuité principale, le lauréat du prix Eisner 2021 Zone de crise envoie les personnages familiers dans une odyssée qui n’aurait jamais dû être entreprise par personne, alors qu’ils font face à la myriade de défis des neuf premiers mois de l’ère COVID-19. Toute l’œuvre de Hanselmann peut être commandée en ligne sur le site Web de Fantagraphics.

Ce n’est pas la première fois qu’Hanselmann tente d’apporter Mégahex à l’écran, seule la première tentative réussie. Fin octobre 2020, lors d’une tournée de son Traversée d’animaux Island Hanselmann a déclaré à Avery Kaplan de Comics Beat que les téléspectateurs ne verraient les personnages à l’écran que s’il conservait un contrôle créatif suffisant, révélant qu’il avait récemment refusé une adaptation à l’écran « assez loin dans le développement ».

« C’était fondamentalement une chose sûre », a déclaré Hanselmann. « Il y avait un scénario. Je ne le sentais tout simplement pas. J’ai eu peur et je l’ai éteint. Je n’étais pas satisfait des scripts. Ils ne m’ont pas laissé l’écrire. Il est temps de commencer à faire campagne pour l’animation Werewolf Jones 2023, écrite par Hanselmann (et pas que autre mec).