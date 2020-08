Macaulay Culkin fête ses 40 ans: retour sur ses 36 ans de carrière

25.08.2020 à 23h55

Macaulay Culkin a 40 ans. Aujourd’hui, l’heureux acteur a eu une vie pleine de hauts et de bas, de grands succès et de crashs.

Macaulay Culkin fêtera son 40e anniversaire le 26 août. Cela vous rend heureux, surtout parce que l’acteur semblait si mal se débrouiller depuis longtemps que vous pouviez être absolument sûr qu’il atteindrait même cet âge «vieux».

La star des années 90 a acquis une renommée internationale dans son enfance, mais cela s’est rapidement trop développé pour lui et sa famille. Une décennie de scandales a suivi. Qu’il s’agisse de drogue, d’amour, d’argent ou d’arrestations, l’acteur a tout pris.

À l’occasion de sa journée spéciale, nous souhaitons approfondir la vie mouvementée de Macaulay Culkin.

Premiers emplois à la maternelle

Macaulay Culkin est issu d’une famille d’acteurs. Son père et sa tante ont travaillé avec beaucoup de succès dans la profession. Il n’est donc pas étonnant que la carrière de la star ait commencé à l’âge de quatre ans.

Petit enfant, il était sur scène pour la première fois dans la pièce “Bach Babies” à New York. Quatre ans plus tard, Culkin a fait ses débuts à l’écran dans le film “Rocket Gibraltar – One Last Crazy Weekend!” Aux côtés du lauréat d’un Oscar Burt Lancaster († 1994), Kevin Spacey (61) et Bill Pullman (66).

Star mondiale avec 10

Avec la comédie “Kevin Alone at Home”, le mignon petit garçon a fait sa percée internationale en 1990. Little Macaulay est devenu une superstar mondiale que tout le monde a vraiment connue presque du jour au lendemain. Et en plus, il a failli remporter son premier Golden Globe dans la catégorie «Meilleur acteur».

Avec la renommée et les millions dans le compte, cependant, la spirale descendante privée a commencé. Naturellement, le garçon n’était tout simplement pas à la hauteur de la pression et son père avide ne lui permettait aucune pause. Il le commercialise sans vergogne comme son manager, pour ensuite dépenser l’argent que son fils a gagné à pleines mains.

Son père l’a abusé

Quand Macaulay Culkin avait 14 ans, sa mère s’est séparée Patricia de son mari Kit. Elle et ses sept enfants ont déclaré plus tard que le père était alcoolique et violent.

Aujourd’hui encore, 20 ans plus tard, la star ne dit pas un bon mot sur son producteur. En 2018, dans une interview avec le podcast «WTF», il l’a décrit comme une «mauvaise personne». Au lieu de le protéger, il aurait abusé de lui physiquement et mentalement.

“Il ne m’aimait pas, nous ne nous aimions pas. Imaginez maintenant que la personne que vous n’aimez pas et qui ne vous aime pas voit en vous la solution à tous ses problèmes », se souvient l’acteur.

Une guerre de divorce amère a suivi, dans laquelle, entre autres, la fortune des enfants valait des millions. Les frères et sœurs Culkin se sont rangés du côté de la mère, après quoi le père a rompu tout contact avec eux. On dit qu’il n’a pas revu ses enfants depuis lors.

Premier mariage à 17 ans

Même après la séparation de ses parents, la vie de l’enfant star n’est pas devenue moins mouvementée. À seulement 16 ans, il a pu s’émanciper de ses parents via une décision de justice. Cela signifie qu’en dépit d’être mineur, il sera traité comme un adulte devant la loi. Dans son cas, cela signifiait que son argent était enfin le sien.

Dans son imprudence juvénile, il épousa un an plus tard son amie de 17 ans, Rachel Miner. Le mariage était étonnamment sans scandale, mais s’est rompu quatre ans (1998-2002) après le mariage.

Sa relation douloureuse avec Mila Kunis

Peu de temps après, Macaulay Culkin a rencontré la star hollywoodienne d’aujourd’hui Mila Kunis (37 ans). À ce jour, les gens se demandaient dans quel genre d’univers étrange il était possible que la belle Mila et l’enfant star peu attrayante soient en fait un couple. Leur amour a duré neuf ans – de 2002 à 2011.

Mila Kunis a admis à plusieurs reprises que son comportement égoïste était la raison de la relation. Il y a deux ans, en tant qu’invitée du podcast «Armchair Expert» de Dax Shepard, elle ne nous a pas dit quelle était la raison exacte de la séparation, mais a déclaré: «J’ai foiré. J’étais un connard d’une vingtaine d’années, je peux l’admettre aujourd’hui. “

Était-il vraiment toxicomane?

Pendant longtemps, des rumeurs ont circulé sur une prétendue toxicomanie de l’acteur. C’étaient avant tout des images d’un Macaulay Culkin extrêmement maigre et terne avec un visage décharné qui les alimentait à plusieurs reprises.

À quel point l’enfant star était mauvais, personne ne le sait vraiment. Dans une interview accordée au magazine pour hommes «Esquire», il a au moins admis qu’il «jouait avec le feu» en matière de consommation de drogue. Mais d’une manière ou d’une autre, il aurait traversé ses jours les plus sombres sans avoir à aller en cure de désintoxication.

Il a ensuite décrit sa relation avec la drogue comme suit: «Je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui si je n’avais pas consommé de drogue à un moment de ma vie. J’ai eu des expériences intéressantes – mais c’est aussi sacrément stupide. Donc, mis à part le relaxant musculaire occasionnel, je ne consomme plus de drogue. .. Je ne touche plus à ça. J’adore ça. Les drogues sont comme de vieux amis pour moi. Vous venez de vous séparer. “

Relation Brenda

Ironiquement, le bad boy hollywoodien de longue date est maintenant en couple avec une starlette de Disney. Lui et Brenda Song (32 ans) sont en couple depuis 2017. L’actrice a connu un succès international avec la série “Hotel Zack & Cody”. La prochaine grande étape ensemble est un bébé.

La séduisante Brenda connaît l’image de son partenaire. Toujours dans une interview avec «Esquire», elle a dit à son sujet: «Les gens ne voient pas à quel point il est incroyablement gentil, amical, loyal, doux et intelligent. Ce que j’aime particulièrement chez lui, c’est qu’il fait son truc sans s’excuser. Il sait qui il est et en est à 100% à l’aise. Une qualité incroyablement sexy! Il a travaillé dur pour devenir la personne qu’il est aujourd’hui. “

Source: instagram.com

Un retour en 2021?

Après cette nouvelle très encourageante de la maison Culkin, nous sommes heureux d’apprendre que l’ancienne enfant star est susceptible de connaître un grand retour. Tout d’abord, il sera dans la saison 10 d’American Horror Story. Deuxièmement, Disney + prévoit un remake de “Home Alone”. Pour la plate-forme de streaming, il aurait dû être clair dès le départ que cela ne peut pas se produire sans le légendaire Macaulay Culkin.

Comme l’a rapporté le journal britannique “Sun”, il devrait jouer un petit rôle dans la nouvelle édition prévue de ce qui est probablement le film de Noël le plus réussi de tous les temps. La rumeur veut qu’on lui ait offert la gigantesque somme de 2,5 millions de dollars pour cela!

Il sera intéressant de voir si la star de l’époque fera effectivement un retour.