Macaulay Culkin et Daniel Bruhl rejoignent le thriller High-Concept Rich Flu

Le film à venir Grippe riche a obtenu des noms solides pour rejoindre son casting. Avec des plans pour commencer le tournage du film cet automne, il a été rapporté par THR de Cannes que Macaulay Culkin (Seul à la maison, histoire d’horreur américaine) et Daniel Brühl (L’homme du roi, Le faucon et le soldat de l’hiver) ont embarqué dans le projet. Ils rejoignent Rosamund Pike (Fille disparue, La roue du temps) qui est la star du thriller.

Préparé pour commencer le tournage cet automne, Grippe riche se déroule dans un monde où une étrange maladie commence à tuer les super-riches. Elle frappe d’abord les milliardaires, puis les multimillionnaires et ainsi de suite, déclenchant une vente massive d’actifs alors que les riches tentent d’échapper au virus mortel.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le film sera réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia en utilisant un scénario co-écrit avec Pedro Rivero et David Desola avec des révisions par Sam Steiner. Pablo Larraín et Juan de Dios Larraín produisent via Fabula aux côtés d’Adrián Guerra et Núria Valls de Nostromo Pictures, ainsi que de Gaztelu-Urrutia, Carlos Juárez et Albert Soler.

Macaulay Culkin et Daniel Brühl sont d’excellents ajouts au casting







Macaulay Culkin, aujourd’hui âgé de 41 ans, est bien sûr très connu en tant qu’ancien enfant star qui est apparu dans plusieurs films populaires des années 1990, de Seul à la maison pour Ma fille et Le Pagemaster. Il a joué ces dernières années, ce qui inclut des rôles dans la comédie de 2019 Changeland et la série d’horreur FX American Horror Story : Double long métrage en 2021. Plus récemment, il est apparu dans la deuxième saison de la série HBO Les pierres précieuses vertueuses.





Daniel Brühl sera reconnu par les fans de Marvel pour son rôle de Helmut Zero dans la série Le faucon et le soldat de l’hiverun rôle qu’il a repris après avoir fait ses débuts avec le personnage dans Captain America : Guerre Civile. Il est également connu pour son rôle nominé aux Golden Globes dans la série L’aliéniste et a eu des rôles notables dans des films comme L’ultimatum Bourne, Basterds sans gloireet Se précipiter. Plus récemment, il est apparu dans les films La femme du gardien du zoo, Le paradoxe de Cloverfieldet L’homme du roi. L’acteur jouera également dans les prochains films À l’Ouest, rien de nouveau et 2 Gagnez.

« Pendant que je tournais Angel of Darkness, j’ai appris qu’ils voulaient que je revienne pour tourner The Falcon and the Winter Soldier », a déclaré Brühl à propos de son retour au MCU, qui s’est produit l’année dernière après une absence de cinq ans. « Je me souviens que Kari Skogland, le réalisateur, est venu à Budapest, et nous avons enregistré quelque chose avec moi en tant que Zemo, et j’étais très heureux et enthousiaste de voir le masque. »





Il a ajouté: « J’étais incroyablement ravi d’y retourner parce que je me souviens que je me suis beaucoup amusé à être dans quelque chose de complètement différent et à explorer le MCU et à en faire partie. J’ai les plus beaux souvenirs de collaboration avec tous ces merveilleux acteurs, et de revoir Sebastian Stan, et Anthony Mackie cette fois-ci, et de revenir à quelque chose qui, d’une part, semblait commun et connu, et d’autre part, était quelque chose de complètement nouveau et quelque chose de frais. »

Grippe riche n’a pas encore de date de sortie.





Ellen DeGeneres dit adieu aux téléspectateurs alors que le dernier épisode du talk-show est diffusé

Lire la suite