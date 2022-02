Macaulay Culkin affronte l’âge moyen dans les docu-séries à venir

Macaulay Culkin, l’un des enfants stars les plus célèbres de tous les temps, a maintenant la quarantaine. Atteindre son 40e anniversaire en 2020 a amené Culkin à réfléchir sur la vie de son ancienne vie d’enfant star et sur la façon dont il est maintenant un homme d’âge moyen. Il va tout nous raconter dans sa nouvelle série de carnets de voyage La crise de la quarantaine de Macaulay Culkin. Par date limite, le Seul à la maison l’acteur s’est associé à Lightbox (Tina, La princesse, La malédiction des Chippendales) pour développer la série documentaire.

La crise de la quarantaine de Macaulay Culkin découle d’un tweet viral en 2020 de Culkin tweetant à propos de son 40e anniversaire. Le tweet a été aimé plus de 3 millions de fois avec plus d’un demi-million de retweets, montrant à quel point le vieillissement de Culkin avait suscité l’intérêt de beaucoup de ceux qui avaient du mal à faire face au fait que l’acteur n’était pas un enfant depuis des décennies. Ce tweet est censé déclencher le point de départ des docu-séries, qui verront Culkin « se lancer dans un voyage sauvage et intrépide pour découvrir ce que signifie vraiment atteindre le grand quatre zéro et poser les questions que toute personne confrontée au processus de vieillissement – et avouons-le, c’est nous tous – doit se demander.

La crise de la quarantaine de Macaulay Culkin est produit par les co-fondateurs de Lightbox, Simon Chinn et Jonathan Chinn, aux côtés de la manager de Culkin, Emily Gerson Saines. À propos de la série, Culkin a déclaré dans un communiqué : « Wow, Lightbox. Merci de me rappeler que j’ai la quarantaine. Eh bien, plutôt que d’en faire tout un plat, je pense que nous devrions simplement en faire une émission. C’est logique . »

« Mack reste aussi emblématique et aimé que jamais – une sensation des médias sociaux, un entrepreneur Internet et un membre assidu de son groupe hommage Velvet Underground sur le thème de la pizza », ajoutent Jonathan et Simon Chinn. « Malgré son statut légendaire, comme nous tous, il doit affronter ce que signifie être un homme normal d’âge moyen, avec une femme et un nouveau-né qui aura bientôt le même âge qu’il avait lorsqu’il est devenu un géant mondial. superstar. Nous sommes ravis de travailler à travers nos crises de la quarantaine avec lui sur ce projet passionnant.

Ancien enfant star, Macaulay Culkin est peut-être mieux connu pour son rôle de Kevin McCallister dans Seul à la maison et sa suite Home Alone 2 : Perdu à New York, parmi de nombreux autres rôles qu’il a joué dans son enfance. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il apparaîtrait dans le film de redémarrage Home Sweet Home seul sur Disney +, mais alors que son personnage était mentionné, Culkin ne s’est pas présenté. Il avait nié son implication sur Twitter avant la sortie de ce film. Il continue d’agir et l’année dernière est apparu dans plusieurs épisodes de la série d’horreur Histoire d’horreur américaine : double fonctionnalité.

