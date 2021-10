Macaulay Culkin a été «harcelé» dans la rue alors qu’il était enfant, révèle le frère Kieran

Kieran Culkin a révélé son frère aîné Macaulay a été « harcelé » dans la rue alors qu’il était wcomme plus jeune, suite au succès des films pour enfants Seul à la maison et Richie Rich.

Dans une nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodien , Kieran, 39, parlé de comment la renommée croissante de son frère l’a dérangé – avec Macauley, 41 ans, qui aurait commandé « 8 millions de dollars de salaire » pour films dans sa jeunesse.

Macaulay Culkin et son jeune frère Kieran en 1991. Crédit : Alamy

Kieran a rappelé : « Il se faisait harceler dans la rue.

« Une fois, une femme a retiré son chapeau et l’a regardé et a dit : « Ouais, c’est lui ! Tu n’es pas si mignon.’ Et puis il a rendu le chapeau et s’est éloigné. »

Il a continué à expliquer comment il, Macaulay et leur jeune frère Rory étaient souvent confondus, en disant : « Quand je faisais l’un des Père de la mariée films, cette femme a couru vers moi et m’a dit : « Es-tu Macluckly Macluckly?’ Et je suis allé, ‘Non.’

« Elle dit : « Puis-je avoir une photo ? » J’ai dit : ‘Je ne suis pas lui.’ Et dans mon esprit, je pense, ‘Personne n’est ça‘. »

Crédit : 20th Century Fox

Kieran a également parlé de son défunt frère Dakota, décédé à l’âge de 29 ans en 2008 après avoir été renversé par une voiture, racontant sa mort tragique. est «la pire chose qui lui soit jamais arrivée – et c’est quelque chose qui l’impacte encore à ce jour.

« Il n’y a pas d’enrobage de sucre celui-là », il mentionné.

« Chacun de nous l’a géré de manière très différente. Je pense que tout le monde était déchiré à l’intérieur.

Kieran Culkin. Crédit : Alamy

« Qu’est-ce que ça fait, 13 ans maintenant? Putain de merde. C’est fou.g Christ. J’ai accepté à l’époque que cela allait durer pour toujours, et que ça ne s’arrangerait jamais. Ça va toujours être dévastateur. »

Il a ajouté: « Je pleure toujours à ce sujet de nulle part. Quelque chose de drôle qu’elle a fait va surgir dans la tête et me faire rire, puis je pleure. Parfois, c’est de savoir qu’elle ne rencontrera pas mes enfants et qu’ils ne le font pas l’avoir, et il est difficile de décrire à quoi elle ressemblait. »

Plus tôt cette année, Macaulay a accueilli son premier enfant avec sa partenaire Brenda Song, nommant leur fils Dakota, apparemment en hommage à sa sœur.