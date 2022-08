Macabre Festival 2022 : une programmation pour les amateurs de films d’horreur

Après avoir vu la nécessité d’aborder les contenus audiovisuels depuis la virtualité, le retour aux espaces en face à face pour en profiter est un fait. Retour à des festivals comme FICH macabre C’est aussi l’occasion de réévaluer l’existence de forums qui permettent aux publics d’interagir entre eux en fonction de leurs goûts cinématographiques, en l’occurrence pour le genre horreur.

Et ce n’est pas la même chose d’avoir peur seul chez soi que de le faire collectivement. Non seulement regarder des films, mais aussi en parler, les écouter ou voir des matériaux spéciaux à travers des expositions.

Du 17 au 28 août, le festival se déroulera dans différents lieux de la ville. En prélude à ses activités, le samedi 13 août, il y aura une discussion au panthéon de San Fernando sur les robots, les extraterrestres, les lutteurs, les films B et la science-fiction mexicaine.

Siège social de MACABRO FICH

Conformément aux protocoles sanitaires établis par les autorités, les lieux qui accueilleront le festival sont : Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris’, Cineteca Nacional, Biblioteca de México, Museo Panteón de San Fernando, Cinematografía del Chopo, Casa del cine et Archives photographiques du Musée.

Des lieux alternatifs et étudiants participeront également, tels que le Circuit FAROS, le Centre Culturel Xavier Villaurrutia, le Centre Culturel José Martí, le Centre Culturel El Rule, le Centre Culturel La Pirámid, le Cirque Volant, la Faculté de Cinéma, le Centre Culturel Latino-Américain Campus universitaire Del Valle, Faculté d’études supérieures d’Acatlán et Campus Tecnológico de Monterrey État du Mexique. À Puebla, ce sera la Cinémathèque Luis Buñuel.

Programmation du Macabre FICH 2022

Ouverture et fermeture

Le lancement officiel du festival aura lieu au Esperanza Iris City Theatre le 17 août 2022 à 19h00 avec une cérémonie de présentation et plus tard avec la projection de L’année de la peste, une coproduction de l’Espagne, de la Belgique et du Mexique réalisé par Martín Ferrera et avec Ana Serradilla.

La fermeture de Macabro FICH aura lieu à la Bibliothèque nationale le 27 août avec la cérémonie de remise des prix et la projection publique de L’Année de la peste, un film mexicain réalisé par Felipe Cazals.

Sélection officielle de longs métrages d’horreur internationaux

LES YEUX CI-DESSOUS

France

alexis bruchon

La terreur

BACHIRA

États Unis

Nickson Fong

La terreur

SUIS-LA

États Unis

Sylvia Walker

La terreur

CE QUE JOSIAH A VU

États Unis

Vincent Grashaw

Le suspense

LES REPRÉSAILLEURS

États Unis

Bridget Smith, Samuel Gonzalez Jr.

slasher

HÔTEL POSÉIDON

Belgique

Stefan Lernous

horreur / drame

ELLE VA

États Unis

Charlotte Colbert

Horreur

DEUX SORCIÈRES

États Unis

Pierre Tsigaridis

La terreur

LA FAMILLE

Canada

dan slater

le suspense

SUIVEZ LES MORTS

Irlande

comédie/drame/horreur

OMBRES DU DÉSERT

États Unis

Tyler Bourns

La terreur

Long métrage d’horreur ibéro-américain

BIENVENUE EN ENFER

Argentine

Jimena Monteoliva

Horreur

SUCKER PUNCH

Argentine

Fercks Castellani

thriller / horreur

APPLICATIONS

le Chili

Lucio A. Rojas, José Miguel Zuñiga, Sandra Arriagada, Camilo León et Samon Márquez

horreur/fantastique/thriller

LE DERNIER ZOMBIE

Argentine

Martin Basterretche

horreur/science-fiction

LES NUITS SONT DES MONSTRES

Argentine

Sébastien Perillo

horreur/thriller

LA NUIT DE NOUNOU

Espagne

Igna L. Vaches

La terreur

COMME DES ÂMES QUI DANSENT JE NE SOMBRE PAS

Brésil

Marc De Brito

Drame / found footage / fantastique

AVOIR PEUR

Argentine

Nestor Sánchez Sotelo

horreur/thriller

LAGUNAS, LA TANIÈRE DU DIABLE

Espagne

Marc Carré

horreur/thriller

SAUVÉ, FRÈRE

Mexique

Georges Ivan Sanders

Thriller en francais

JE VOIS FANTÔME

Brésil

Matheus Marchetti

horreur 7 comédie musicale

Sélection de longs métrages Sci-Fi, dark fantasy et thriller

REMPLACER L’ÉCLIPSE

Chine

chi zang

Science fiction

LE MAÎTRE DE LA FUMÉE

Brésil

André Sigwalt, Augusto Soares

Action / arts martiaux

PUTREFIXION. UNE VIDÉO DE NINA TEMICH

Mexique

David Torres Labansat

Drame / fantasy / found footage

LA LOTERIE

Mexique

Vadir Sottelo

fantastique/horreur/science-fiction

L’ŒIL ET LE MUR

Guatemala

Xavier du Cid

science-fiction/drame

POINT ROUGE

Argentine

Nicanor Loretti

comédie/thriller

LES MONSTRES SANS

Philippines

Randal Kamradt

Fantaisie

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

États Unis

Chadd Harbold

Thriller en francais

SUJET CACHÉ

Brésil

Léo Falcão

thriller / drame

DIEU VOUS CARESSE

Grande Bretagne

Jamie Paterson

thriller/comédie

Macabre classique : les dystopies de 2022

MÉTROPOLE

Fritz Lang (1927)

Allemagne

Science fiction

LA GUERRE DES MONDES

Byron Haskin (1953)

États Unis

Science fiction

PLANÈTE INTERDITE

Fred M.Wilcox (1956)

États Unis

Science fiction

SUR LA PLAGE

Stanley Kramer (1959)

États Unis

science-fiction/drame

VERT SOYLANT

Richard Fleischer (1973)

États Unis

science-fiction/horreur

ZARDOZ

John Boorman (1974)

Angleterre – États-Unis

science-fiction/fantastique

LA PLANÈTE SAUVAGE

René Laloux (1973)

France – Tchécoslovaquie

science-fiction/animation

LES FOUS

George A. Romero (1973)

États Unis

horreur/science-fiction

ASSISTANTS

Ralph Bakchi (1977)

États Unis

fantastique / animé

LES DAMNÉS

Joseph Losey (1963)

Angleterre

fantasme/horreur

LA JETÉE

Chris Marqueur (1962)

France

science-fiction/drame

12 SINGES

Terry Gilliam (1995)

États Unis

science-fiction/thriller

BRÉSIL

Terry Gilliam (1985)

Angleterre – États-Unis

Science fiction

Mexique macabre : le monde démoniaque d’Enrique Rocha (In Memoriam)

le possédé

Emilio Gomez Muriel (1968)

poupée reine

Serge Olhovich (1971)

Satan de toutes les horreurs

Julien Soler (1974)

Pandémonium satanique

Gilberto Martínez Solares (1975)

Jordan Peele revisité

SORTEZ (2017)

NOUS (2019)

NAN (2022)

Documents macabres

Horrible Movie: Une brève histoire du cinéma d’horreur trash russe

Russie

Maxime Poltavtchenko

Exégèse de Lovecraft

Canada

Qais Pacha

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂