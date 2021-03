Mac lent? Pour que vous puissiez le rendre plus rapide

Votre Mac est-il lent et ne fait pas beaucoup de travail aussi rapidement que lorsque vous l’avez acheté? Découvrez ici pourquoi et comment remettre l’ordinateur Apple sur pied.

Dans nos conseils, nous supposons que la raison d’un Mac lent n’est pas due à des problèmes de connexion Internet ou à de graves dommages à l’ordinateur. Voici 6 conseils pour rendre à nouveau votre Mac plus rapide:

Raison 1: mises à jour reportées trop longtemps

Les mises à jour régulières sont importantes pour la sécurité et les performances du Mac.

Problème: Cela est certainement arrivé à chacun de nous: la notification de mise à jour de macOS apparaît et nous cliquons dessus. Cependant, cela devient un problème si vous reportez des mises à jour logicielles importantes pendant des semaines, voire des mois. Des mises à jour régulières peuvent également améliorer les performances d’un Mac (sans parler de l’aspect sécurité). Bien qu’il n’y ait probablement jamais de «bon» moment pour les mises à jour, vous devez tout de même faire un effort pour les mettre à jour régulièrement et en temps opportun.

Solution: Effectuez toutes les mises à jour Mac dès que possible lorsqu’elles vous sont proposées. Vous pouvez démarrer les mises à jour manuellement via «Icône Apple> À propos de ce Mac> Mise à jour du logiciel».

Raison 2: disque dur plein

Un disque dur plein peut ralentir macOS.

Problème: Cela peut sembler un truisme, mais un disque dur complet peut poser de nombreux problèmes. Un Mac lent peut également signifier que le disque dur atteindra bientôt sa limite de stockage.

Solution: Tout d’abord, vérifiez l’espace disque disponible sur votre Mac. Vous pouvez le faire via «Icône Apple> À propos de ce Mac> Disques durs». Si, après un court calcul, il ne reste que peu d’espace libre, vous devez nettoyer un peu le Mac. Pour ce faire, cliquez sur le bouton «Gérer» dans le même menu. Dans la présentation suivante, vous pouvez désormais supprimer spécifiquement des fichiers particulièrement volumineux ou supprimer des e-mails ou des pièces jointes volumineuses. MacOS donne également des recommandations sur la façon dont vous pouvez garantir plus de mémoire libre.

Au fait: si vous avez constamment trop peu de mémoire, il vaut la peine d’acheter un disque dur externe.

Raison 3: Mac n’a pas redémarré depuis longtemps

Un redémarrage sans ouvrir l’ancienne fenêtre permet souvent de résoudre les problèmes de performances.

Problème: De nombreux utilisateurs de Mac se sont habitués à ne pas du tout éteindre l’ordinateur après le travail, mais simplement à le fermer. Comme avec Windows, le redémarrage du système d’exploitation peut parfois faire des merveilles avec macOS.

Solution: Redémarrez votre Mac plus fréquemment s’il devient trop lent. Pour ce faire, cliquez sur «Icône Apple> Redémarrer». Il est également conseillé de ne pas cocher l’option « Rouvrir toutes les fenêtres la prochaine fois que vous vous connectez ».

Raison 4: trop d’applications actives en même temps

Avec le moniteur d’activité, vous pouvez vérifier quelles applications utilisent beaucoup de puissance CPU ou de mémoire.

Problème: Dans un monde parfait, nous surfons sur Internet, écoutons de la musique sur Spotify en même temps, travaillons sur des documents en parallèle, recherchons des virus et organisons des vidéoconférences avec des collègues. En réalité, cependant, faire autant de choses en même temps ralentirait très rapidement le Mac.

Solution: Fermez les applications et les onglets que vous n’utilisez pas. Assurez-vous que les applications sont vraiment fermées dans macOS et pas seulement réduites dans le dock. Vous pouvez reconnaître les applications ouvertes par un petit point sous l’icône de l’application. Pour fermer correctement une application, faites un clic droit sur l’icône de l’application et sélectionnez «Quitter».

Si vous voulez également voir combien de performances et de mémoire les applications individuelles consomment, vous pouvez utiliser l’outil Mac « Moniteur d’activité » (il est préférable de le trouver via la recherche dans macOS). Mais soyez prudent: dans l’affichage des activités, vous ne devez pas simplement fermer les applications sans réfléchir – elles peuvent également être des processus système importants.

Raison 5: trop d’applications avec des droits de démarrage automatique

Trop d’objets de connexion peuvent ralentir le Mac dès le départ.

Problème: Si trop d’applications démarrent automatiquement au démarrage du Mac, cela peut avoir un impact significatif sur les performances. Les applications dont vous avez rarement besoin immédiatement après le démarrage doivent donc être désactivées.

Solution: Assurez-vous que moins d’applications démarrent automatiquement au démarrage de votre Mac. Pour ce faire, cliquez sur « Icône Apple> Préférences Système> Utilisateurs et groupes> Éléments de connexion ». Ici, vous pouvez cocher la case « Masquer » pour les applications qui ne doivent pas être démarrées automatiquement. Avec certaines applications, cependant, vous devez accéder aux paramètres individuels pour désactiver le démarrage automatique.

Raison 6: cache surchargé

Vous pouvez également vider le dossier «Caches» manuellement.

Problème: Des données temporaires sont collectées dans le cache de macOS afin d’accélérer les procédures et les processus. Un cache plein avec trop de données d’arrière-plan peut également ralentir votre Mac. Bien que macOS efface normalement le cache automatiquement à intervalles réguliers, l’effacement manuel en vaut toujours la peine.

Solution: Videz le cache de votre Mac. Voilà comment cela fonctionne:

Allez dans « Finder> Aller> Aller au dossier » (alternativement, la combinaison de touches Maj + Cmd + G fonctionne). Entrez « / Bibliothèque / Caches » dans le champ de texte et confirmez en cliquant sur « Ouvrir ». Dans le dossier «Caches», vous pouvez maintenant mettre tous les fichiers dans la corbeille et le vider.

Résumé