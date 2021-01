MAC et les Sims font face à un contrecoup sur une nouvelle palette de fards à paupières « terrible »

MAC a collaboré avec Les Sims sur une palette de fards à paupières, mais les fans ne sont pas du tout impressionnés.

MAC est sous le feu après avoir créé une nouvelle palette de fards à paupières Sims uniquement pour que les fans en soient incroyablement déçus.

Les Sims ne sont pas qu’un jeu vidéo, c’est un style de vie. Depuis ses débuts en 2000, des millions de personnes en sont tombées amoureuses en créant leurs propres maisons et familles virtuelles dans le jeu. Depuis lors, nous avons vu d’innombrables packs d’extension Sims. En fait, le jeu est si populaire qu’il a même inspiré une émission de téléréalité appelée Les Sims Spark’d où les joueurs peuvent gagner 100000 €.

Maintenant, les Sims rejoignent le monde de la beauté. MAC vient de sortir une palette de fards à paupières Sims mais les gens ne sont pas impressionnés.

MAC et Les Sims font face à un contrecoup sur une nouvelle palette de fards à paupières. Image: EA Games, MAC

Hier, MAC s’est rendu sur Instagram pour annoncer la nouvelle palette de fards à paupières. Ils ont écrit: « JUST DROPPED! Enfin, vous pouvez jumeler avec votre Sims IRL avec la palette en édition limitée M · A · C avec les Sims Eye Shadow x 9. Balayez vers la droite pour voir comment vous pouvez créer tous les looks que vous aimez dans le jeu – dans la vraie vie. «

La palette comprend neuf nuances neutres avec des noms comme « Moon Rock », « Cosmic » et « Blackberry ».

Jusqu’à présent, c’était excitant, mais les fans ont vite remarqué que a) les couleurs de la palette n’ont rien à voir avec Les Sims et b) il semble que MAC ait simplement reconditionné l’une de ses anciennes palettes avec le logo Les Sims. MAC a publié une palette nommée Solar Glow avec les mêmes nuances il y a trois ans.

Une personne a tweeté: « La collaboration @MACcosmetics x @thesims est donc … un rouleau de tambour … juste une palette MAC 2017 avec un nouvel emballage. » Un autre a ajouté: « Mac Cosmetics a-t-il même essayé avec cette collaboration des Sims ??? Sérieusement qu’est-ce que c’est que cette merde? » et les fans ont même commencé à concevoir leurs propres meilleures versions.

Les gens ont également commencé à critiquer Les Sims pour se concentrer sur les palettes au lieu du jeu lui-même. Un fan a tweeté: « L’équipe des Sims et EA ont cette fixation sur le fait de faire des Sims 4 une marque et non un jeu. Ils veulent des collaborations vestimentaires, du maquillage, ils dépensent une tonne en marketing, puis agissent comme s’ils pouvaient travailler à rendre le jeu bon plus tard, comme s’ils n’avaient pas encore eu le temps. «

D’accord, alors MAC a sorti une palette qui aurait été faite en collaboration avec Les Sims … c’est tellement ennuyeux et le SHADE NAMES SUCK, alors j’ai fait ma propre version. pic.twitter.com/53iKjEltcz – Cali Hanna 😏 (@ c4lij4de) 4 janvier 2021

L’équipe Sims et EA ont cette fixation sur le fait de faire des Sims 4 une marque et non un jeu. Ils veulent des collaborations de vêtements, du maquillage, ils dépensent une tonne en marketing et agissent ensuite comme s’ils pouvaient travailler à rendre le jeu bon plus tard, comme s’ils n’avaient pas déjà eu le temps. – je suis un pain de mie (@LitrallyAJ) 4 janvier 2021

Besoin de cette palette de Sims faite par des fans avec une teinte « Woo-Hoo » dès que possible.

