Mac avec processeurs Silicon et autres annonces attendues lors de l’événement Apple ce soir

Apple tiendra sa troisième conférence ce soir dans moins de deux mois. Après avoir annoncé les nouveaux iPad et iPhone, la société Apple se prépare à présenter l’une des plus grandes innovations de ces dernières années: les nouveaux Mac équipés du processeur propriétaire Silicium. Il s’agit d’une annonce importante pour Apple, car elle entraînera un changement profond dans sa gamme d’ordinateurs au cours des prochaines années. Adieu l’architecture Intel donc au profit des puces ARM qui représenteront la base de tous les Mac du futur. Mais lors de la keynote de cette soirée, nous avons également pu voir d’autres nouvelles.

Les stars seront, en fait, les nouveaux Mac avec Silicon. La société a déjà promis de meilleures performances avec une consommation d’énergie moindre, avec l’avantage de pouvoir supporter nativement des applications conçues pour iOS grâce au fait que ses produits mobiles sont déjà basés sur une architecture ARM 64 bits avec les processeurs de la série. A. Les premières informations sur la nouvelle gamme ont été révélées par Apple lors de la WWDC, lorsque la société a annoncé l’arrivée des nouveaux Mac. avant la fin de l’année. Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur des versions Silicon du MacBook Air 13 pouces, du MacBook Pro 13 pouces et du MacBook Pro 16 pouces, avec des plans pour montrer au moins les modèles plus petits ce soir.

Il ne faut pas s’attendre à un grand changement du point de vue du design externe, qui restera quasiment inchangé, mais à une nouveauté importante sous le capot représentée, en fait, par les puces Silicon qui seront basées sur les nouveaux processeurs A14 présents dans l’iPhone 12. Maintenant, cependant, ils restent à comprendre de nombreux aspects techniques et, surtout, pour évaluer les performances de cette nouvelle approche. Il est également probable qu’Apple rentre dans les détails ce soir Rosace 2, qui « traduira » automatiquement certaines applications Intel pour la nouvelle architecture. Pour le moment, cependant, Apple n’envisage pas d’introduire un iMac fixe avec Silicon: ce produit devrait arriver plus tard dans le temps.

Ce qu’Apple pourrait annoncer en plus de Silicon

En plus des nouveaux Mac avec Silicon, Apple pourrait annoncer quelques nouvelles « mineures » lors de la keynote de ce soir. Un avant tout, la date de lancement de macOS Big Sur, la prochaine mise à jour du système d’exploitation Mac. Avec de nouveaux graphismes et un nouveau centre de contrôle, Big Sur poursuit le processus de fusion de macOS et iOS, tout en empruntant le style des icônes d’application du système d’exploitation mobile. Évidemment, nous pourrions alors assister à la présentation d’autres produits, même si l’objectif de cette conférence sera les Mac .. Les rumeurs parlent depuis longtemps d’écouteurs supra-auriculaires conçus par Apple qui pourraient être montrés ce soir. Bien que de récents problèmes de production aient pu déplacer la date de lancement plus loin dans le temps.