«Ma Xbox Series X est tombée en panne en 24 heures»: les utilisateurs se plaignent de nombreux problèmes techniques

« Ma série X est morte ». C’est le titre du message de l’un des utilisateurs qui rencontrent des problèmes techniques avec la nouvelle console Microsoft, qui pour quelqu’un est cassée en moins de 24 heures. Plusieurs utilisateurs ont publié sur des forums et des réseaux sociaux leurs expériences négatives avec la console, qui dans certains cas produit un grincement de l’intérieur, dans d’autres elle n’accepte pas les disques et pour certains utilisateurs, elle cesse complètement de fonctionner. Il existe des dizaines de rapports sur les réseaux sociaux, qui soulèvent des inquiétudes quant au lancement problématique de la nouvelle console Microsoft.

D’un autre côté, le risque d’échec des consoles au début de la génération est toujours au coin de la rue. Pensez simplement à l’expérience avec la première version de PlayStation 3, ou au désormais célèbre cercle rouge de la mort de la Xbox 360. Mais aussi les problèmes similaires, les cris et les redémarrages sans fin, qui ont affecté la Xbox One. Dans le cas de Série X, le premier jour du lancement a également été miné par certains problèmes Xbox Live qui ont empêché de nombreux utilisateurs d’accéder à leurs profils et, par conséquent, d’utiliser leur nouvelle console de jeu. Ce n’est qu’après plusieurs heures que le problème a été résolu.

Aujourd’hui, cependant, les premiers témoignages de problèmes beaucoup plus graves commencent à apparaître sur le web, les consoles refusant d’y accéder. «J’ai commencé à jouer le 10 novembre, tout a bien fonctionné», écrit un utilisateur sur Resetera. «Le soir du 11 novembre je rentre à la maison, j’essaye d’allumer la console et rien ne se passe. Pas de son, de lumière ou d’énergie. J’ai suivi les conseils de l’assistance mais rien n’a changé. Elle est morteSelon l’utilisateur, le support Microsoft l’aurait qualifié de « problème connu » et expliqué que de nombreux utilisateurs appellent pour le signaler.

Plusieurs témoignages viennent également d’Italie, où les premiers problèmes sont apparus hier sur les groupes Facebook dédiés à la Xbox. «Aujourd’hui, à l’arrivée, tout était parfait, comme prévu, mais le soir il s’est éteint et ne s’est plus jamais rallumé», écrit un utilisateur du groupe Xbox Italia. «Moi aussi. Le mien est pratiquement mort. Ça ne donne plus de signes de vie« fait écho à un autre utilisateur. Mais dans les commentaires sur les messages les rapports se multiplient: » J’ai le même problème. Tout téléchargé, joué 20 minutes, puis arrêté. Il ne s’allume plus. »Mais aucune autre explication n’est venue de Microsoft, sauf via le canal de support.