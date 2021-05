Ma mère et moi ne sommes pas d’accord. Que dois-je faire pour la fête des mères?

Caroline Moss est auteur et animatrice du podcast « Gee Thanks, Just Bought It », qui aide les gens à trouver les produits dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Maintenant, avec cette chronique, «Demander un ami», elle aide les gens avec les conseils dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Pour soumettre une question, envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Salut Caroline,

J’ai une relation tendue avec ma mère en raison de certains événements récents (au cours de la dernière année civile). Ce sera la première fête des mères où nous ne nous parlons pas. C’est une longue histoire mais les frontières ont été franchies et il est dans le meilleur intérêt des deux parties de maintenir cette distance au moins pour le moment.

Je ne m’attendais pas à être aussi submergé par l’émotion à venir pendant ces vacances. J’ai décidé que je ne voulais pas tendre la main ou reconnaître le jour, mais je me demande aussi si c’est égoïste ou enfantin. Tout avis sera le bienvenu!

Signé,

La mère de tous les problèmes

♥

Salut MOAI,

Je suis désolé d’apprendre que ta mère et toi êtes dans une mauvaise saison en ce moment. Je dois croire que c’est plus normal et courant que vous ne le pensez. Les familles sont difficiles et les relations sont du travail. Sans connaître tous les détails sur ce qui s’est passé, il semble que votre capacité à voir la situation en termes de limites et de distance soit importante. D’après ce que vous avez écrit, il semble également que ce problème puisse être temporaire, et avec un peu de temps et d’espace, vous pourrez éventuellement vous réconcilier.

La fête des mères est un jour férié et, comme toute autre fête, elle encourage les dépenses et la consommation matérielle.

Je me rends compte que vous comprenez probablement tout cela, mais se heurter à des rappels interminables de la fête des mères dans tous les sens peut donner l’impression que tout le monde a une relation charmante et parfaite avec sa mère qui sera célébrée ce week-end. Ce n’est pas vrai. Souvenez-vous que: ce n’est tout simplement pas vrai. Ce que vous voyez, c’est du marketing et de la publicité. La fête des mères est un jour férié et, comme toute autre fête, elle encourage les dépenses et la consommation matérielle. Certaines personnes peuvent-elles passer des moments sincères avec leur mère ce jour-là dans la paix et l’harmonie? Je veux dire, bien sûr, je suppose? Mais ce n’est pas votre réalité en ce moment, et ce n’est pas grave.

Un jour sur le calendrier ne dicte pas l’état de ce qui se passe entre vous et votre mère. Cela ne devrait pas vous obliger à faire quoi que ce soit qui ne vous semble pas authentique en ce moment. Et si vous avez envie de tendre la main ou d’envoyer des fleurs, ne laissez pas la fête des mères vous donner l’impression que les gestes ont plus de poids que si vous deviez tendre la main un jour de semaine aléatoire en août. Tendre la main est valide. Ne pas tendre la main est également valable. Tu es responsable. Ce n’est pas enfantin et ce n’est pas égoïste si vous prenez soin de vous. Et si vous prenez soin de vous maintenant, vous serez dans un meilleur endroit pour entretenir vos relations avec les autres à l’avenir.

Xo,

Caroline

Vous avez une question pour Caroline? Écrivez-nous à [email protected]