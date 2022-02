« Ma meilleure amie, Anne Frank » : fin expliquée du film Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Ma meilleure amie Anne Franck» (« My Best Friend Anne Frank » en anglais) est un film Netflix d’origine néerlandaise, basé sur « Memories of Anne Frank : Reflections of a Childhood Friend », écrit par l’auteure américaine Alison Leslie Gold, qui raconte l’histoire de la amitié entre Hanneli Goslar et Anne Frank.

Le film qui a remporté le Golden Film Award en octobre 2021 après avoir vendu 100 000 billets et est disponible sur Netflix à partir du 1er février 2022, il se déroule en deux chronologies : les moments de joie des deux amis aux Pays-Bas et l’horreur de l’Holocauste.

Anne Frank et Hannah Goslar se sont rencontrées à l’école d’Amsterdam et ont formé le club Little Bear. Pendant qu’ils étaient libres, ils aimaient faire des projets sur leur avenir, l’un rêvait d’être un écrivain célèbre et l’autre voulait être infirmière. Mais surtout, ils se sont promis de prendre soin l’un de l’autre pour toujours.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « MON MEILLEUR AMI, ANA FRANK » ?

Les répressions dans le pays ont rapidement cédé la place à l’occupation nazie, et à la maison, Ana et Hannah n’ont parlé que de la façon dont leurs familles bien-aimées pourraient s’échapper avant qu’il ne soit trop tard. Il a même été suggéré qu’Hannah puisse se rendre en « Suisse » avec la famille Ana.

Cependant, quand les choses se sont compliquées, ils sont partis tout seuls, du moins, du moins, croyait Hannah. En réalité, la famille d’Ana s’est cachée dans le grenier de leur maison pendant deux ans. En août 1944, ils sont découverts et transférés au camp de concentration de Bergen-Belsen.

Pendant ce temps, Hannah Goslar, sa sœur Gaby et son père ont été transférés au camp d’échange de Bergen-Belsen en 1944, après la mort de sa mère pendant l’accouchement. Cet endroit n’était pas aussi mauvais que le quartier où Anne et Margot sont mortes.

Un jour avant leur échange, Hannah a finalement retrouvé sa meilleure amie Ana et lui a promis de lui apporter de la nourriture le lendemain, même si cela signifiait rester dans cette zone. Goslar a tenu sa promesse, mais d’autres prisonniers ont tenu ce qu’il avait apporté.

Hannah peu de temps avant de perdre son père dans le camp d’échange de Bergen-Belsen (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « MON MEILLEUR AMI, ANA FRANK » ?

Après la mort de son père, Hannah a décidé de chercher à nouveau Ana, lui apportant même la bague que son père lui avait donnée quand ils étaient libres. Les meilleurs amis se sont à nouveau réunis, mais cette fois, Hannali a percé un trou dans le mur pour voir Ana.

Peu de temps après cette réunion, les nazis ont fui, mais Hannah n’a jamais revu Anne, car elle, comme sa sœur Margot, est décédée avant d’être libérée. Comme vous l’avez lu à la fin de « Ma meilleure amie Anne Franck», Goslar est devenue infirmière en Palestine, mais dans son imagination, elle parcourt toujours le monde avec son amie.

« A eux deux, Hannah et Gabi, ils ont eu 7 enfants, 38 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants. Ils appelaient ça sa vengeance contre Hitler. »