« Ma maison, mon destin »: comment et à quelle heure regarder le feuilleton turc

« Ma maison, mon destin » («Doğduğun Ev Kaderindir» dans sa langue d’origine) est un Feuilleton turc cela donne de quoi parler, non seulement à cause de l’intrigue basée sur une histoire réelle, mais parce que depuis sa diffusion en Espagne, le 26 février, il a subi des changements d’horaire constants, obligeant ceux qui la suivent à soyez conscient du changement d’heure pour ne pas manquer le chapitre suivant.

Après l’histoire de Zeynep, une fille née dans la pauvreté, mais qui grandit au milieu du luxe jusqu’à ce que des années plus tard soit dépassée par son passé, accrochée au public qui en a rapidement fait sa préférée, Telecinco a décidé de changer son heure de diffusion. : 30 h (heure locale), ce qui a surpris beaucoup de gens par une telle décision.

« My Home, My Destiny » est basé sur l’histoire réelle d’un patient de Budayıcıoğlu. (Photo: images OMG)

QUELLE HEURE POUR VOIR LE TELENOVELA TURQUE?

Le roman turc, avec Demet Özdemir et İbrahim Çelikkol, désormais – s’il n’y a plus de changements – pourra être vu après «L’amour est dans l’air»; c’est-à-dire un horaire du matin, à 1 h du matin les mardis et mercredis. Alors que les jeudis, il y aura un épisode qui sera diffusé à 0h45, après « L’île des tentations », publié Sensation.

Le changement d’heure est une nouvelle qui ne devrait peut-être pas surprendre le public, puisque la chaîne avait déjà annoncé la semaine dernière qu’elle allait déplacer la série au week-end, pendant l’espace Viva la vida. Cependant, après l’avoir diffusée samedi et dimanche, le public a diminué, l’amenant à changer à nouveau d’avis et à s’établir aux jours indiqués ci-dessus.

« Ma maison, mon destin » est une histoire d’amour avec Demet Özdemir et İbrahim Çelikkol, deux acteurs turcs de renom. (Photo: images OMG)

COMMENT REGARDER LE TELENOVELA TURQUE SUR UNE AUTRE PLATEFORME?

Bien que l’on ne sache pas s’il y aura de nouveaux changements dans les semaines à venir, nous vous disons que vous pouvez profiter de cette série turque via Mitele, la plateforme Mediaset qui héberge tous les épisodes de « Love is in the air », ainsi que d’autres turcs des romans.

Alors maintenant, vous savez, pour ne manquer aucun des épisodes de « Ma maison, mon destin », vous pouvez attendre jusqu’à tard ou aller sur une plateforme où vous pouvez regarder calmement le moment que vous voulez, le feuilleton que vous préférez.

Le feuilleton met en vedette Demet Özdemir, l’actrice qui a captivé le monde comme Sanem dans «Erkenci Kus» et comme Lale dans «No 309». « My Home, My Destiny » est son premier rôle complètement dramatique. (Photo: images OMG)

« MA MAISON, MON DESTIN » EST UNE VRAIE HISTOIRE DE VIE

« Ma maison, mon destin » est une adaptation du roman « Camdaki Kız » (« La fille à la fenêtre » ou « La fille de verre », de l’année 2019), écrite par le psychiatre Gülseren Budayıcıoğlu à partir d’un cas réel qu’elle s’est soignée dans son bureau.

«Notre destin est écrit dans les maisons où nous sommes nés. Une fois de plus, nous nous blessons dans ces maisons, nous grandissons avec ces blessures, et finalement nous arrivons là où ces blessures nous mènent. Cependant, le bonheur n’est pas toujours comme ça », lit-on dans le livre que l’on peut acheter sur Amazon, bien que dans sa langue d’origine.

Puis Budayıcıoğlu souligne que dans ce livre, il racontera un événement réel. « C’est l’histoire d’amour de ‘Girl in the Glass’ et d’une fille de banlieue qui a toujours vécu dans le luxe, mais dont le destin a été mal orthographié depuis le début. » De cette façon, l’histoire des secrets et des déceptions a été adaptée à un scénario à porter sur les écrans.

« My Home, My Destiny » raconte l’histoire de Zeynep, la fille de Bayram, un alcoolique, et de Sakine, une femme qui nettoie les maisons de millionnaires. Au début, la plus jeune grandit dans une misère absolue, mais lorsqu’elle entre dans le stade scolaire, dans lequel elle n’a pas beaucoup de possibilités, elle est adoptée par des personnes aisées.

Bien qu’il grandisse avec tout, sa mère biologique revient un jour à sa vie et lui dit la vérité; C’est ainsi qu’elle découvrira l’humble ville où elle est née et le type de vie qu’elle a eue, c’est justement dans cet endroit qu’elle trouve le véritable amour, mais pour elle tout est très déroutant.