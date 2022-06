Ma femme est devenue gay et je ne peux pas m’empêcher de la détester

Un homme s’est rendu sur Reddit pour parler du chagrin qu’il ressent après la sortie de sa femme de 24 ans.

Il a révélé au subreddit « TrueOffMyChest » de Reddit que, bien qu’il sache qu’il ne devrait pas, il ressent une haine brûlante envers son partenaire.

La femme de l’homme est sortie après 24 ans de vie commune parce que son père homophobe est décédé.

Il a expliqué que sa femme était récemment parce que c’est le mois de la fierté, mais ajoute que le décès récent de son père a également joué un rôle dans sa révélation.

Il a écrit : « Il était notoirement homophobe, à tel point qu’il a renié le frère de ma femme parce qu’il était gay.

Comme elle craignait de subir le même sort que son frère, elle s’est tue toutes ces années et a fini par sortir après la mort de son père.

L’homme a en outre expliqué qu’ils étaient mariés depuis 18 ans et avaient trois enfants ensemble. L’homme a écrit : « [Their] des vies sont sur le point d’être déchirées à cause d’un divorce ».

L’homme a le sentiment d’avoir consacré l’essentiel de sa vie à sa femme.

Ils ont commencé à se fréquenter lorsque la femme avait 20 ans et l’homme 19 ans, ce qui signifie qu’une grande partie de leurs jeunes années ont été passées ensemble.

L’homme a écrit que pendant que ses amis profitaient de leurs 20 ans, il passait du temps avec sa petite amie.

Il a écrit: « Alors que mes amis avaient finalement réussi à sortir de l’université et avaient commencé à travailler et à vivre seuls avec un revenu disponible, j’étais marié. »

Il sentait qu’il avait beaucoup abandonné quand il était plus jeune pour la vie de famille, cependant, il ne s’en plaint pas car il voulait le faire pour sa femme.

« Ce que je pensais être 2 décennies de bonheur était une agonie pour elle », a écrit l’homme.

L’homme a compris sa femme mais a refusé de la soutenir.

Il reconnaît que ses raisons pour ne pas sortir sont valables. Elle était dans cette vie depuis trop longtemps donc ça devait être difficile pour elle de s’ouvrir.

Cependant, il sent qu’elle lui a encore menti pendant toutes ces années.

Il a mentionné qu’il partageait toute sa vie avec elle et après tant d’années, il a découvert qu’elle ne voulait pas partager la sienne avec lui.

En conséquence, il a refusé de la soutenir après qu’elle lui ait demandé de la comprendre.

Il a écrit: «Ce qu’elle a fait est méchant. Ce qu’elle a fait est pire que tricher. C’est déchirant et je ne peux pas m’empêcher de la détester.

Il a en outre écrit que même s’il la déteste, il ne veut pas l’exprimer. Il veut garder une relation positive avec elle à cause de leurs enfants.

Les redditors ont également exprimé leur soutien à l’homme tout en partageant leurs histoires.

Un utilisateur a écrit : « En tant que personne bisexuelle, je comprends parfaitement pourquoi les homosexuels ressentent ce besoin de mentir. C’est vraiment déchirant. Mais choisir de mentir et de briser quelqu’un d’autre à cause de cette peur est irresponsable et mauvais.

« Ma mère a fait son coming-out quand j’étais tout petit, après 13 ans de mariage avec mon père. C’était il y a plus de 20 ans. Ma mère souhaite toujours qu’il lui parle et soit ami, mais la lecture de votre message m’a aidé à comprendre pourquoi mon père est toujours aussi en colère contre elle », a écrit un autre utilisateur.

Sanika Nalgirkar est rédactrice d’actualités et de divertissement chez YourTango basée à Seattle, Washington. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire de l’Université de Washington. Vous pouvez consulter certains de ses écrits sur son site Web.