Ma copine Polly : l’accident qu’a eu Ben Stiller sur le tournage

Curiosités

Le film dans lequel Ben Stiller et Jennifer Aniston ont joué est sorti en 2004. Il a été écrit et réalisé par John Hamburg.

©IMDBMa copine Polly.

Après avoir fait La famille de ma copine, Ben Stiller trouvé dans Jean Hambourg à un allié idéal. Avec lui, il réalise des productions telles que Zoolander Soit Ma copine Pollyen plus des suites du film précité dans lequel il a joué Greg Focker (Gaylord Fornica dans la version latine). En 2004, Hambourg a décidé d’inviter Ben Stiller faire partie d’un film quelque peu autobiographique pour lui : Ma copine Polly.

Ma copine Polly est l’histoire de Ruben, un homme obsédé par les règles, l’hygiène et la sécurité, trompé par sa femme lors de leur lune de miel, retrouve l’amour en rencontrant un ancien camarade de classe. Curieusement, certains faits de cette production sont inspirés de faits réels. Cela a été confirmé par le réalisateur dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé.

Comme révélé Hambourgl’idée de Ma copine Polly C’est arrivé quand lui et sa femme étaient en lune de miel en Europe et qu’un Français au corps élancé est passé devant eux. A partir de ce moment, l’esprit de Hambourg Il a traversé les endroits les plus sombres de son imagination, où il a pensé comment son partenaire pourrait être détruit si cet homme essayait de flirter avec sa nouvelle épouse. C’est ainsi que le film a commencé à prendre forme et que le moment du tournage est arrivé, main dans la main avec l’un des moments les plus terribles de la carrière de Ben Stiller.

+Le furet qui a attaqué Ben Stiller

qui a vu Ma copine Polly s’en souviendra lorsque Ruben est réuni avec Polly (Jennifer Aniston)elle avait pour animal de compagnie un furet aveugle nommé Rodolphe. Avant que les droits des animaux ne règnent en maître sur les plateaux, certains vrais animaux étaient encore utilisés sur le plateau. Dans ce film, Jean Hambourg il a eu à la fois de vrais furets et des marionnettes robotiques. « Les furets sont un peu compliqués à travailler »a-t-il assuré dans l’entretien avec Regarde qui j’ai trouvé.

Pendant le tournage, l’un des furets a eu peur en voyant Ben Stiller et a fini par attaquer la star de Zoolander. « Je dirais que le pire moment sur le plateau a été quand un furet a mordu Ben Stiller. C’était sur la lèvre inférieure. Il a dû aller chez le médecin pour se faire vacciner contre la rage, ceci et cela. Mais il a survécu et continue de faire des films et des émissions à ce jour, donc ça va. »compté Hambourg. Puis il a complété : «Je me souviens des gens… il l’a pris dans la foulée. Au moins dehors. Mais ce n’était pas le meilleur moment de ma carrière. ».

