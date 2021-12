Ma belle-mère en prison pour empoisonnement d’un enfant est empoisonnée par un détenu

Une femme emprisonnée pour avoir empoisonné son beau-fils a connu un grave karma lorsque ses détenus l’ont empoisonnée pour se venger de ses crimes.

Arthur Labinjo-Hughes, 6 ans, est décédé le 16 juin 2020, après avoir consommé six cuillères à café et demie de sel, avoir été secoué et s’être fait cogner la tête contre une surface dure.

La belle-mère Emma Tustin et le père Thomas Hughes ont tenté de dissimuler sa mort ainsi que des années de torture et d’abus en l’isolant de ses proches et en trouvant des excuses pour ses nombreuses blessures.

Tustin et Hughes ont été jugés pour leurs crimes et ont été reconnus coupables – Tustin a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 29 ans et Hughes une peine minimale de 21 ans.

Emma Tustin a été empoisonnée avec du sel par des compagnons de cellule pour se venger de la mort d’Arthur.

Alors que Tustin purge sa peine et est emprisonnée pour ses crimes, elle aurait menti aux détenus sur les raisons pour lesquelles elle purgeait une peine en premier lieu, accusant son mari d’avoir maltraité son fils et omettant de mentionner la torture à laquelle elle a soumis Arthur.

Elaine Pritchard, l’ancienne compagne de cellule de Tustin, a déclaré que Tustin n’avait jamais mentionné Arthur une seule fois.

« Emma n’avait rien dit sur la mort d’Arthur. Elle ne l’a jamais mentionné », a-t-elle déclaré au Sunday Mirror.

Elle a déclaré que la femme de 32 ans « s’apitoyait sur elle-même » mais qu’elle « rirait et plaisantait » au téléphone alors qu’elle était jugée pour la mort d’Arthur.

Une fois que les détenus ont découvert les actes de Tustin, ils ont commencé à mélanger sa nourriture avec du sel pour lui donner un traitement similaire à celui qu’elle a donné à Arthur.

« Certaines des choses que nous avons faites étaient cruelles – mais elle était plus cruelle envers Arthur, alors elle le méritait », a déclaré Pritchard.

Elle s’est souvenue de la dispute qu’elle a eue avec Tustin lorsqu’elle a découvert qu’elle avait maltraité et torturé son fils, lui demandant comment elle n’avait pas remarqué les plus de 130 ecchymoses sur le corps de son fils alors qu’elle devait lui donner un bain.

« Elle a dit qu’elle lui donnait juste une serviette », a déclaré Pritchard. « J’ai appuyé sur la sonnette et j’ai dit que si les gardiens de prison ne la faisaient pas sortir, je resterais là-bas longtemps. »

La chambre de Tustin a été changée, mais elle purge toujours sa peine pour la mort et la torture d’Arthur.

Emma Tustin et Thomas Hughes ont torturé Arthur lorsqu’il était sous leur garde.

Arthur a vécu une vie très courte et troublée. Après son deuxième anniversaire, sa mère Olivia Labinjo-Halcrow s’est séparée de Hughes et a été forcée de vivre avec elle jusqu’en 2019, date à laquelle elle a été arrêtée pour avoir tué son partenaire abusif.

Il a ensuite été placé sous la garde de son père, Hughes, 29 ans et Tustin, qui a rencontré Hughes sur un site de rencontre en ligne.

Lorsque le Royaume-Uni est entré en détention à la suite de la pandémie de COVID-19, Tustin et Hughes ont décidé de fusionner leurs familles au domicile de Tustin sur Cranmore Road à Solihull, où elle vivait avec ses propres enfants, âgés de quatre et cinq ans.

Bien qu’ils aient reçu un pourboire de la grand-mère inquiète, Joanne Hughes, et un pourboire anonyme des propres parents de Tustin, la police et les services sociaux qui ont visité la maison d’Arthur sont partis avec la conviction que tout n’allait pas et que les nombreuses contusions qui se sont répandues sur le corps d’Arthur n’étaient qu’un résultat de son jeu.

La vidéosurveillance qui a été installée autour de la maison a donné aux autorités un indice sur les abus d’Arthur même s’il était trop tard.

Arthur passait jusqu’à 14 heures par jour dans le même couloir dans lequel il était mort, sans nourriture, sans boisson et sans affection, alors qu’il fixait la porte et pleurait souvent.

L’empoisonnement au sel était une forme régulière de torture pour Arthur, et comme son corps se détériorait avec le temps, il serait encore plus puni s’il essayait de bouger ou de s’asseoir dans le couloir.

Tustin enregistrerait des centaines de clips de la souffrance d’Arthur, y compris deux enregistrements particulièrement poignants où Arthur est entendu mendier en larmes, « Je veux que tu me nourrisses, personne ne va me nourrir » et pleurer « personne ne m’aime ».

Elle enverrait ces enregistrements à Hughes, qui l’encouragerait à faire du mal à son fils. « Terminez-le simplement », disait un message. « Je le réglerai quand je serai à la maison », a déclaré un autre.

Ceux-ci ont conduit à la mort d’Arthur, et au moment de sa mort, les experts ont déclaré que l’étendue des blessures d’Arthur correspondait à la définition médicale de la torture d’enfant. Son corps minuscule portait plus de 130 ecchymoses.

