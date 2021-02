Ma 2 Plans présentés par la réalisatrice Tate Taylor

Sorti en 2019, film d’horreur Ma s’est avéré être l’un des films de studio les plus bizarres réalisés depuis des années. Malgré son accueil critique tiède, Ma a attiré un public dévoué, ce qui a conduit l’écrivain et réalisateur Tate Taylor à concevoir des idées pour un potentiel Ma 2, avec l’idée de ressusciter le personnage principal et ses manières néfastes dans un tout nouvel environnement.

« Peux-tu croire à quel point Ma vit? N’est-ce pas juste fou? Je ne pense pas que nous pensions que Ma allait avoir cette vie après la mort comme une chose culte, et je pense que ça vaut la peine d’en discuter [a sequel]. Je sais qu’Octavia le ferait, c’est pourquoi j’ai volontairement laissé sa mort ambiguë! Mon idée est qu’elle a déménagé dans une autre ville, et elle a des journées portes ouvertes dans une autre ville et tue des gens lors des journées portes ouvertes. «

Cela ressemble Tate Taylor est confiant dans la façon dont les actes pervers de Ma auraient évolué pour un suivi, le directeur expliquant en outre les détails du changement de carrière de Ma de technicien vétérinaire à agent immobilier acharné.

« Je pense qu’elle serait agent immobilier dans le nord-ouest du Pacifique, et tuerait juste des Blancs en regardant McMansions. C’est tout ce que j’ai! »

Avec Octavia Spencer, lauréate d’un Oscar dans le rôle de Sue Ann « Ma » Ellington, une femme solitaire d’âge moyen qui s’avère être beaucoup plus psychopathe qu’elle n’y paraît (la coupe de cheveux était un cadeau mort avec le recul), Ma suit un groupe d’adolescents qui se lient d’amitié avec Sue Ann. Elle décide de laisser le groupe organiser une fête dans le sous-sol de sa maison, mais les choses commencent à devenir bizarres lorsque Ma pose quelques règles de base: l’un des enfants doit rester sobre, ne pas maudire, ne jamais monter à l’étage et se référer toujours à elle comme « Ma ». Alors que l’hospitalité de Ma commence rapidement à se transformer en obsession, ce qui a commencé comme un rêve d’adolescent se transforme en un cauchemar terrifiant, et la place de Ma passe du meilleur endroit de la ville au pire endroit sur Terre.

Produit, co-écrit et réalisé par Tate Taylor, Ma met en vedette Juliette Lewis, Diana Silvers, Corey Fogelmanis et Luke Evans aux côtés de Spencer. Le film a été un succès commercial, rapportant 61,1 millions de dollars à son budget de 5 millions de dollars. Mais de manière critique, Ma a rencontré des critiques mitigées de la part des critiques, qui ont loué la performance centrale de Spencer pour élever le matériau, mais ont critiqué le rythme du film et son incapacité à tirer pleinement parti de la prémisse. Quelque chose que Taylor pourrait rectifier si une suite devait se concrétiser.

Au départ, l’idée de Ma est venu à la suite du désir de Taylor de faire un film sur «quelque chose de foutu», avec la suite sonnant comme si elle venait probablement de ce même endroit sombre qui se cache dans les recoins de son esprit. Spencer a quant à lui décidé de signer le premier film, car cela lui donnait l’occasion de renverser un trope d’horreur bien connu. «Il y a des archétypes que les gens veulent seulement voir comme moi», a-t-elle déclaré. Ma Libération. « Alors j’ai dû changer ça pour moi [and] la prochaine jeune femme de couleur à pouvoir jouer tous les types de rôles. «

Ma se termine avec Sue Ann câlins avec un cadavre alors que sa maison brûle autour d’elle, donc la ramenant pour Ma 2 pourrait s’avérer un peu difficile. Cependant, si Michael Myers peut revenir encore et encore d’une mort certaine, pourquoi pas Ma? Cela nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets: Ma