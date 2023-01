M3gan : une comédie d’horreur amusante qui nous rappelle le meilleur de Black Mirror

pas de spoilers

La production d’Universal Pictures sera présentée en première ce jeudi en Amérique latine. On vous dit ce qu’on en a pensé.

© IMDbM3gan.

De la main de Images universellesce jeudi un nouveau film d’horreur avec des touches de comédie arrivera : m3gan. C’est une production idéale pour ceux qui manquent les meilleurs épisodes de Miroir noir, celles qui l’ont positionnée comme l’une des meilleures séries de l’histoire. Nous avons pu la voir et nous vous avons dit à quoi s’attendre d’elle.

m3gan est l’histoire d’un ingénieur système qui travaille dans l’une des plus importantes entreprises du monde du divertissement, qui a conçu une poupée avec intelligence artificielle incluse pour interagir avec les plus petits. Le problème, bien sûr, est qu’il devient rapidement incontrôlable et commence à mettre en danger tout le monde sur son chemin.

La première chose que vous devez garder à l’esprit est qu’au-delà d’être entouré de terreur, m3gan il s’appuie fortement sur la comédie. Le jumpscare occasionnel se faufile tout au long de sa durée d’un peu plus d’une heure et demie sans forcément être une ressource dont on abuse, pour donner lieu à une évolution amusante des personnages traversée par une critique marquée de l’usage et de l’abus des écrans dans ce monde. nous vivons dans.

amy donald est le danseur qui donne vie au robot aux traits humains qu’on appelle m3gan, dans un film mettant en vedette Allison Williams (Sortez, Les filles) et Violet McGraw (La hantise de Hill House). gérard johnstone est le réalisateur de cette production, dans ce qui représente son deuxième long métrage après Confiné à la maison.

+Quand M3gan arrivera-t-il au streaming

Il faut beaucoup de temps pour savoir quand ce film d’horreur amusant sera disponible en streaming, mais la chose logique à faire serait d’attendre au moins jusqu’à fin février. Netflix et HBO Max Elles semblent être les plateformes ayant les meilleures chances d’avoir ce long métrage dans leur catalogue, même si rien n’est confirmé.

