M3GAN obtient une sortie numérique surprise après un succès en salles

Si vous avez attendu M3GAN pour obtenir sa sortie numérique, ce jour est arrivé, et bien plus tôt que prévu. Mardi, le film d’horreur à succès est sorti par Universal et Blumhouse pour location ou achat sur PVOD. Par Collider, vous pouvez acheter une copie numérique pour 24,99 € tandis que la location du film coûtera un peu moins cher à 19,99 €. Il n’y avait eu aucune annonce préalable que M3GAN obtiendrait une sortie numérique si tôt, moins de trois semaines après la sortie du film en salles au début du mois.





Dans l’état actuel des choses, M3GAN est le film le plus rentable de l’année, avec plus de 124 millions de dollars. Avec un budget modeste de 12 millions de dollars, le film a été un incroyable succès au box-office. Ses critiques ont également été très positives, obtenant un taux d’approbation de 94% chez Rotten Tomatoes. Ce n’est pas une surprise lorsqu’il a été annoncé qu’une suite, baptisée M3GAN 2.0, est actuellement en préparation. Cependant, étant donné le succès continu du film dans les salles, il est un peu surprenant de voir le film obtenir sa première sortie numérique.

La question est de savoir si une future version restaurera certaines des images sanglantes qui ont dû être coupées pour obtenir une cote PG-13. Alors que le film a clairement été un grand succès avec la cote qu’il a, certains fans sont curieux de voir comment M3GAN aurait tourné s’il avait été un film R-rated. La scénariste Akela Cooper a taquiné que la coupe originale était « beaucoup plus gore », et cela a conduit les fans à vouloir voir un communiqué de presse à domicile obtenir la coupe d’un réalisateur.

« Il devrait y avoir une version non classée à un moment donné », a déclaré Cooper au L’heure de Los Angeles. « J’ai entendu dire que c’était dans les livres. Mais oui, c’était bien plus sanglant. Son nombre de corps dans le scénario était plus élevé que dans le film. Ce n’était pas un Gabriel [in Malignant]massacre à grande échelle, mais elle a tué un tas de personnes, y compris quelques personnages à qui James (Wan) ressemblait, ‘J’aime ce que tu as fait avec ces gens, mais je veux qu’ils vivent.' »





M3GAN a été un énorme succès

Blumhouse

M3GAN est réalisé par Gerard Johnstone et écrit par Akela Cooper, qui a co-écrit l’histoire avec James Wan. Le film met en vedette Allison Williams en tant que femme qui devient soudainement la gardienne de sa nièce (Violet McGraw), et dans l’espoir d’aider la jeune fille, elle lui offre sa propre poupée « M3GAN » à la pointe de la technologie. Mais la poupée a un côté meurtrier, devenant meurtrière chaque fois qu’elle considère que quelqu’un est une menace pour son nouveau meilleur ami.

M3GAN joue dans les salles de cinéma et peut maintenant être loué ou acheté via PVOD. Quant à la suite, M3GAN 2.0 devrait sortir en salles le 17 janvier 2025.