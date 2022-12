M3GAN enseigne à un intimidateur scolaire quelques bonnes manières dans un nouveau clip

Une fois que M3GAN se lie d’amitié avec une jeune fille qui a besoin d’un copain, quiconque lui fait du tort ferait mieux de faire attention. Un nouveau clip de M3GAN partagé par IMDb révèle la poupée titulaire tourmentant un garçon qui a choisi la mauvaise fille à s’en prendre, et utilisant sa force robotique et son intelligence artificielle, M3GAN enseigne douloureusement à l’intimidateur quelques bonnes manières. Vous pouvez voir la poupée nous donner un aperçu de ce dont elle est capable en regardant le clip ci-dessous.





Dans le clip, l’intimidateur de l’école Brandon (Jack Cassidy) peut être vu narguer la poupée en attrapant une poignée de ses « faux » cheveux. Cela fait entrer M3GAN en action avec la poupée en colère saisissant l’oreille de Brandon et étirant douloureusement la peau.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Tu dois apprendre les bonnes manières, Brandon, » dit-elle. « Vous savez ce qui arrive aux mauvais garçons qui ne se soucient pas de leurs manières ? Ils deviennent de mauvais hommes !

Après avoir retiré un morceau de chair de l’oreille de Brandon, elle avertit ensuite l’intimidateur terrifié: « C’est la partie où vous courez. »

Ce tourment de l’intimidateur de l’école est une conséquence de s’en prendre à Cady, une fille de 8 ans (Violet McGraw). M3GAN raconte l’histoire de la relation entre la poupée titulaire et Cady, qui vit avec sa tante Gemma (Allison Williams). Lorsque Cady est soudainement orpheline et va vivre avec sa tante, elle reçoit une poupée M3GAN avec Gemma dans l’espoir que cela donnera à sa nièce un camarade de jeu. Mais à l’insu de Gemma, M3GAN devient un peu trop protecteur en ce qui concerne Cady, comme nous pouvons le voir dans le clip ci-dessus.

Gérard Johnstone (Confiné à la maison) réalise le film sur un scénario d’Akela Cooper (Malin, La nonne 2). Il est basé sur une histoire de Cooper et James Wan. Wan a produit le film avec Jason Blum. Le film met également en vedette Ronny Chieng (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Brian Jordan Alvarez (Volonté et grâce), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneauédition longue) et Stéphane Garneau-Monten (Directe).





M3GAN pourrait lancer une nouvelle franchise d’horreur

Images universelles

Nous devrons voir comment le film fonctionne sur le plan critique et financier avant de savoir avec certitude s’il y a un avenir pour M3GAN dans l’horreur. Cela dit, les producteurs espèrent que cela pourra être le début d’une nouvelle franchise d’horreur, estimant que M3GAN s’intégrera parfaitement à Chucky et Annabelle en tant que poupée tueuse qui deviendra un pilier du genre.

« Je l’espère », a déclaré Blum à propos de la possibilité de faire plus M3GAN films. « Je veux dire, nous ne voulons pas mettre la charrue avant les boeufs. Mais si beaucoup de gens aiment le film, j’espère que nous pourrons en faire plus. »

M3GAN sortira en salles le 6 janvier 2023. Vous pouvez voir la bande-annonce officielle ci-dessous.