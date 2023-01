M3GAN confirme sa suite avec une première pour 2025

Le récent film d’horreur de science-fiction »M3GAN » aura officiellement une suite en 2025, ramenant à nouveau la poupée robot tueuse sur grand écran. Selon des informations, le producteur blumhouse a déjà confirmé la production de »M3GAN 2.0 », titre officiel de la suite.

Le film créé par james blême sous sa bannière Atomic Monster, il est devenu le premier blockbuster de 2023 après son ouverture le 13 janvier, sa suite arrivant à une date similaire étant prévue pour le 17 janvier 2025. Il a également été confirmé que Akela Cooperqui a écrit le scénario du premier film, travaillera également sur »M3GAN 2.0 ».

Bien que l’intrigue de la suite de »M3GAN » n’ait pas encore été définie, on sait que les deux stars du premier film reviendront dans cette suite, avec allison williams jouant Gemma, la créatrice de la poupée à intelligence artificielle, et Violet McGraw dans le rôle de Cady, la fille pour qui M3GAN devient un meurtrier surprotecteur.

Williams était un producteur exécutif sur le film original, servant maintenant de producteur sur la suite. On ne sait pas si le réalisateur Gerard Johnstone reviendra pour diriger »M3GAN 2.0 », les nouveaux producteurs du film n’ayant pas encore été annoncés.

»M3GAN » a surpris tous les téléspectateurs avec son arrivée en janvier, dépassant même »Smile », le film d’horreur le plus populaire de 2022, au box-office avec un score de 95% sur Rotten Tomatoes, battant même le film le plus titré de Blumhouse , »Sortez. »

L’histoire de »M3GAN » suit Gemma, une ingénieure en robotique talentueuse qui utilise l’intelligence artificielle pour créer une poupée réaliste conçue pour être la meilleure amie d’un enfant. Lorsque Gemma obtient soudainement la garde de sa nièce nouvellement orpheline, Cady, elle se tourne vers le prototype M3GAN pour être sa gardienne. Bien que cela semble être une bonne idée au début, M3GAN devient surprotecteur, attaquant toute personne qu’il juge être un danger pour Cady.

»M3GAN » est toujours disponible en salles. »M3GAN 2.0 » sortira le 17 janvier 2023.