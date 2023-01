M3GAN, budgétisé à 12 millions de dollars, rapporte 90,7 millions de dollars au box-office mondial au cours de sa deuxième semaine

Le film d’horreur M3GAN dépasse les attentes en rapportant plus de 90 millions de dollars au box-office mondial.

Les salles de cinéma du monde entier doivent à Universal et Blumhouse Productions d’avoir maintenu la vente de billets pour le nouveau film d’horreur à succès M3GAN. Le film a déjà rapporté un montant brut étonnant de 90,7 millions de dollars au box-office mondial. Quant aux États-Unis, il a rapporté 56,5 € au box-office américain.





M3GAN est sorti dans 30 pays supplémentaires ce week-end. Les amateurs d’horreur d’Australie, d’Allemagne, d’Irlande et du Royaume-Uni ont également apprécié le film dans les cinémas. Le week-end d’ouverture a produit 3 millions de dollars au Royaume-Uni et en Irlande, donnant au film le titre du meilleur week-end d’ouverture pour un film de genre d’horreur dans la région à l’ère de la pandémie. Le film a également rapporté 1,3 million de dollars en Australie lors de son premier week-end, ce qui le place à un rang très élevé par rapport aux autres films d’horreur de l’ère pandémique.

M3GAN a marqué la quatrième ouverture la plus élevée pour un film d’horreur à l’ère de la pandémie en Allemagne. Le film a également rapporté 6,5 millions de dollars au box-office mexicain, ce qui signifie qu’il a dépassé les recettes de Scream. En Espagne, le film a rapporté 2,1 millions de dollars et 1,8 € en Italie lors de son deuxième week-end.

Le film a été présenté pour la première fois à Los Angeles, aux États-Unis, le 7 décembre 2022, puis est sorti aux États-Unis le 6 janvier 2023. Cela donne plus de valeur aux chiffres du box-office puisque le film est en salles depuis moins de deux semaines. .





En savoir plus sur M3GAN

Images universelles

Gerard Johnstone a réalisé le film et Akela Cooper l’a écrit avec une histoire de Cooper et James Wan. Le film met en vedette Allison Williams et Violet McGraw. Amie Donald incarne le personnage de M3GAN avec Jenna Davis comme voix du personnage.

L’intrigue tourne autour d’une poupée artificiellement intelligente conçue par Gemma (jouée par Allison Williams). La poupée, appelée M3GAN, prend conscience de soi et peut écouter, regarder et apprendre. M3GAN devient alors agressif envers quiconque s’interpose entre elle et son compagnon humain.

Allison Williams a évoqué la possibilité d’une suite pour le film lors d’une précédente conversation avec Variety. La nouvelle d’un deuxième film n’est toujours pas claire, mais Williams suggère qu’elle veut M3GAN 2 arriver.

Selon Yahoo News, le réalisateur Gerard Johnstone a mentionné que le tournage du film était difficile. Certaines parties du tournage ont eu lieu en Nouvelle-Zélande, la patrie de Johnstone. Le film, doté d’un budget de 12 millions de dollars, a également été partiellement tourné à Los Angeles, en Californie. Johnstone a également expliqué à quel point les défis auxquels ils ont été confrontés lors du tournage étaient finalement gratifiants.

M3GAN n’est actuellement diffusé nulle part, donc un billet de votre théâtre local pourrait être votre meilleure option.