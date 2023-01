M3GAN brise Avatar: The Way of Water’s 21 Day Box Office # 1 Streak

Aussi improbable que cela puisse paraître, Avatar : la voie de l’eau a été battu de justesse lors de ce qui aurait été sa 22e journée consécutive en tant que meilleur film au box-office national par Blumhouse Horror M3GAN. Alors que le nouveau film sur un robot technologiquement avancé qui se déchaîne devait bien se comporter au box-office à sa sortie, le film a dépassé toutes les attentes pour presque récupérer son budget avec un transport de 11,7 millions de dollars qui était juste assez pour déplacer James La suite épique de Cameron.





Selon les chiffres de Box Office MojoM3GAN a pris la première place lors de sa sortie vendredi en dépassant les ventes Avatar : la voie de l’eau de seulement 300 000 €, et bien que le Avatar la suite retrouvera sans aucun doute sa couronne quotidienne dans un avenir prévisible, Universal et Blumhouse seront certainement en fête M3GANest un exploit incroyable.

FILM VIDÉO DU JOUR

Même si Avatar : la voie de l’eau prendra toujours le titre au box-office du week-end, avoir sa course quotidienne de 21 jours interrompue par un film qui n’aurait pas vraiment dû être un challenger ne manquera pas de choquer tous ceux des studios du 20e siècle. Cela montre également comment les films d’horreur à petit budget et les tendances des médias sociaux ont été une force dominante au cours de la dernière année, prouvant qu’il ne s’agit pas toujours de savoir qui a les effets spéciaux les plus spectaculaires et le plus gros budget qui remporte le journée.





Comment a M3GAN A dépassé ses projections déjà élevées au box-office ?

Images universelles

Blumhouse est connu pour avoir livré certains des films d’horreur les plus connus de la dernière décennie. Tandis que M3GAN semblait sûr d’être un autre succès modéré et rempli de gore pour la société de production et Universal, qui a changé lorsqu’un extrait du film est devenu viral sur les réseaux sociaux et a changé la direction de la sortie. Lorsque les adolescents ont commencé à partager un clip de danse surréaliste du film sur TikTok et d’autres sites de médias sociaux, Universal a vu une opportunité d’atténuer le contenu R-rated du film et de viser une note PG-13 plus conviviale pour le public.

Ça ne fait pas de doute que M3GAN n’aurait pas connu la même fréquentation sans ce changement. En outre, il semble que le film ait désormais également une arme secrète prête pour la vidéo personnelle et la diffusion en continu, car la version R-rated du film existe toujours et sera probablement publiée en tant que coupe non classée. Le producteur James Wan a taquiné la version potentielle R-rated faisant son chemin pour que le public puisse la voir à un moment donné, commentant:

« Pas d’ombre à Universal, je les aime, et je comprends qu’une fois que la bande-annonce est devenue virale, les adolescents se sont impliqués et vous voulez qu’ils puissent la voir. Il devrait y avoir une version non classée à un moment donné. … J’ai entendu dire que c’est sur les livres. Mais oui, c’était bien plus sanglant. Son nombre de corps dans le scénario était plus élevé que dans le film. Ce n’était pas un Gabriel [in Malignant]- massacre à grande échelle, mais elle a tué un tas de personnes, y compris quelques personnages à qui James ressemblait, « J’aime ce que vous avez fait avec ces gens, mais je veux qu’ils vivent. » J’étais impitoyable, mais encore une fois, c’est moi. Mon humour est extrêmement sombre. »

M3GAN est à l’affiche dans les cinémas du monde entier maintenant.