M3GAN 2: Horror hit obtient une suite – date de sortie confirmée !

Le film d’horreur récemment sorti M3GAN, à propos d’une poupée robotique avec une IA tueuse, a reçu le feu vert pour une suite. Le successeur porte le titre M3GAN 2.0 et devrait dans 2025 venir au cinéma.

Quand M3GAN 2 sortira-t-il en salles ?

Ce n’était en fait qu’une question de temps avant qu’une suite du hit d’horreur « M3GAN » ne soit annoncée. A récemment rapporté la société de production Blumhousequ’ils donnent le feu vert pour un successeur. Via Twitter la société a même confirmé le titre du nouveau film :

En bon robot, le titre reçoit une mise à jour, donc la prochaine partie s’appellera « M3GAN 2.0 ». Dans celui-ci, la poupée tueuse reviendra, comme l’a révélé Blumhouse.

Et la date de sortie est déjà connue : La poupée tueuse revient sur 17 janvier 2025 retour aux cinémas. Le scénario de celui-ci sera également écrit par Akela Cooper écrit. Les actrices Alison Williams et Violet McGraw devrait également revenir. Williams, qui a été producteur exécutif sur l’original, sera désormais également producteur.

Le Hollywood Reporter rapporte que le réalisateur Gérard Johnston n’a pas encore signé, mais des sources anonymes indiquent qu’ils espèrent parvenir à un accord pour son retour. On ne sait pas non plus si Amie Donald ou alors Jenna Davis – les actrices qui ont respectivement représenté physiquement M3gan et personnifié la poupée – seront impliquées dans la suite.

Blumhouse osera-t-il plus la prochaine fois ?

Plus tôt ce mois-ci, Cooper a déclaré dans une interview que le film original beaucoup plus cruelle était que dans la version théâtrale et le méritait en fait, à un moment donné dans un version intégrale apparaître. Rejoindra l’équipe de production et les éditeurs Images universelles faire plus confiance pour la seconde partie ?

Après tout, la première partie a un suprême commentaire positif peut atteindre les téléspectateurs et les critiques. Le film a reçu une note de la critique sur Rotten Tomatoes 95 pour cent et un score de visionnage de 79 pour cent. Cela ressemble à Metacritic : en général, la bande y est marquée d’un Méta score de 72 évalué.

En conséquence, les fans en auraient certainement un version non censurée dans la partie suivante, qui peut montrer toute la créativité d’Akela Cooper.