M. T revient sur les 40 ans de l’équipe tous risques et remercie les fans pour des décennies d’amour et de soutien

Pour la légende de la télévision Monsieur Til est surréaliste que quatre décennies complètes se soient écoulées depuis la première de son émission de télévision classique L’équipe A. En janvier 1983, la série d’action-aventure a diffusé son premier épisode sur NBC, commençant ce qui allait devenir une série de cinq saisons avec près de 100 épisodes. Créé par Frank Lupo et Stephen J. Cannell, L’équipe A suit un groupe d’anciens membres des forces spéciales de l’armée américaine travaillant comme soldats de fortune tout en essayant de se disculper d’un crime qu’ils n’ont pas commis. L’équipe comprenait M. T en tant que BA Baracus, Dirk Benedict en tant que Templeton « Faceman » Peck, Dwight Schultz Captain HM « Howlin ‘Mad » Murdock et George Peppard en tant que John « Hannibal » Smith.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avec un série de publications sur TwitterM. T rappelle d’abord comment l’année dernière a vu le 40e anniversaire de Rocheux III, le film à succès dans lequel il partage la vedette avec Sylvester Stallone. Cela l’amène à cette année avec le 40e anniversaire de L’équipe A, et pour l’acteur, c’est un autre signe de la vitesse à laquelle le temps passe. Il profite également de l’occasion pour remercier tout le monde pour le soutien qu’ils lui ont apporté à chaque étape du processus.

« Oh mon… Comme le temps passe vite, l’année dernière a été Rocheux III40e anniversaire. Et cette année c’est Une équipe‘s 40e anniversaire », dit M. T. « Wow… What a Ride, c’est 40 ans. C’est long et je suis tellement reconnaissante ! Tout d’abord, je veux remercier DIEU pour tout ! Ensuite, je veux dire « Merci » (Sylvester Stallone) pour m’avoir donné la plus grande opportunité de jouer à Clubber Lang dans Rocheux IIIGénial! »

Reconnaissant ses co-stars de la série, M. T poursuit : « Ensuite, je veux dire ‘Merci’ aux autres membres de la Une équipe, Parce qu’il n’y a pas de « je » dans l’équipe ! Merci; George Peppard, Dirk Benedict et Dwight Schultz. Quelle équipe! Nous avons adoré quand un plan s’est concrétisé. »

Il ajoute : « J’ai tellement de remerciements à DIEU pour ma santé et ma force et tout mon succès et sa longévité ! Et maintenant je veux donner un grand cri et merci à vous tous, mes fidèles fans et supporters. «





M. T apprécie l’immense soutien des fans

Au-delà du travail qu’il a fait en tant qu’acteur qui lui a valu des éloges, M. T aime aussi le fait que tant de personnes étaient là pour le soutenir dans sa bataille contre le cancer. C’est une chose à laquelle M. T pense également maintenant, alors qu’il réfléchit à l’endroit où il est venu tout au long de sa carrière.

« Je suis vraiment béni que certains d’entre vous étaient là pour m’encourager au tout début », dit-il. « 1980 NBC Concours de videur alors Rocheux III, L’équipe A, DC Cab et WrestleMania Waouh ! Ensuite, beaucoup d’entre vous se sont arrêtés et ont prié pour moi pendant mon cancer, mon diagnostic et mes traitements. Je remercie sincèrement DIEU pour vous. Maintenant, après tout cela, après 40 ans. Quelques générations, enfants et petits-enfants, 4 décennies et 7 présidents plus tard. Tu as été là avec moi, m’encourageant avec ton amour ! Je veux juste dire, ‘Merci, je suis très reconnaissant.' »