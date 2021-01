M. Shadows parle du nouvel album d’Avenged Sevenfold

M. Ombres a promis dans une nouvelle interview que le prochain album d’Avenged Sevenfold « Ce n’est rien comme tout ce que nous avons fait musicalement avant ». Les cinq membres travaillent actuellement sur un suivi de leur LP 2016. « The Stage », qui était son septième album studio.

Vous pourriez aussi être intéressé par: DC détaille qu’il a deux sagas de films Batman

Parler à Kerrang, Ombres Dit que le nouveau matériel du groupe a continué « Une toute nouvelle direction » par rapport à son emploi précédent.

« C’est une direction complètement nouvelle et ça n’a rien à voir avec tout ce que nous avons fait », a déclaré le chanteur. « C’est tout ce que je vais dire à ce sujet: c’est exagéré et c’est tellement éclectique et sauvage! »

Shadows a confirmé que lui et ses camarades de groupe sont « Toujours au milieu » de écrire et enregistrer l’album, cependant, en disant que « Ils ont toujours toutes ces choses que nous ne pouvons pas faire. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Patty Jenkins détaille sa «guerre intérieure» avec Warner Bros.

Nous essayons toujours de rassembler les sections de cordes, et notre table de mixage est plus ancienne et je sais qu’ils ne veulent pas que je voyage maintenant à cause du COVID, donc même si nous le faisions maintenant, nous ne pourrions pas faire le mix », a-t-il déclaré à propos de la progression de l’album.

«Alors on ne s’en soucie pas, tu sais? C’est comme: «Quand on peut, on peut». Mais pour le moment, nous ne pouvons pas. «

Ombres a parlé plus tôt en octobre de la façon dont Avenged Sevenfold Je travaillais « méticuleusement » sur une nouvelle musique pendant le verrouillage COVID.

>