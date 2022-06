m / s. Marvel et Captain Marvel sont-ils pareils ? Qui est le plus fort ?

Alors que la plateforme Disney+ diffuse actuellement sa nouvelle série »Ms. Marvel » de nombreux fans de l’univers cinématographique Marvel font connaissance avec Kamala Khan, la nouvelle super-héroïne incarnée par Iman Vellani. Lorsque la série a été diffusée pour la première fois, il a été dit que Mme Marvel apparaîtrait dans » The Marvels », la suite de » Captain Marvel », tant de gens se demandent quelle est la relation entre les deux personnages.

Bien qu’ils partagent leur nom, Carol Danvers, le nom de base de Captain Marvel, et Kamala Khan n’ont pas le même nom en raison d’une relation familiale ou amicale. L’héroïne interprétée par Brie Larson dans le MCU, elle a pris son nom de son mentor »Mar-Vell ». D’autre part, Kamala est une jeune femme fan des Avengers, en particulier de Captain Marvel, c’est pourquoi lorsqu’elle reçoit ses pouvoirs, elle décide de prendre le nom de Mme Marvel pour honorer son idole.

Dans l’univers Marvel, on dit que Carol Danvers est l’un des héros les plus puissants et bien que dans les films, nous ne l’ayons vue que dans quelques apparitions, dans les bandes dessinées, nous pouvons voir comment elle fait face à toutes sortes de menaces à travers la galaxie. Captain Marvel acquiert ses pouvoirs après qu’un appareil connu sous le nom de Psyche-Magnetron a explosé devant elle, croisant son ADN avec la génétique Kree de Captain Marvel.

Les Kree ont également à voir avec les pouvoirs de Kamala Khan, car la race extraterrestre a expérimenté sur les humains pour créer des super-êtres appelés « Inhumains ». L’ADN inhumain a été transmis de génération en génération, Kamala étant l’un de ces inhumains.

Qui est la plus forte Mme Marvel ou Captain Marvel ?

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune confrontation entre les deux héroïnes, on penserait de prime abord que Captain Marvel est plus fort que Mme Marvel, en raison de ses années d’expérience dans la lutte contre les menaces de toutes sortes. Le capitaine se distingue par ses capacités assez incroyables, telles que voler, lancer des explosions d’énergie de ses mains, ainsi qu’une super force et une grande endurance physique.

D’un autre côté, Kamala a des capacités très différentes, étant capable de rendre ses membres beaucoup plus grands et plus longs que d’habitude, et pouvant modifier temporairement toute son image si elle le souhaite. C’est ainsi que la première fois qu’elle a ses pouvoirs, elle devient Carol avec le costume original, idolâtrant son héroïne préférée.

Bien que la série soit toujours à l’antenne, »The Marvels », un film dont la sortie est prévue en 2023, devrait réunir Captain Marvel, Mme Marvel et Monique Rambeau, qui pourrait être vu comme il a obtenu ses propres pouvoirs cosmiques dans la série » WandaVision ». Bien que l’intrigue de ce film soit encore inconnue, force est de constater que la nouvelle production comportera une grande menace qui sera stoppée par ces trois héroïnes qui portent le titre de « Marvel » à leur nom.