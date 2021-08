M. Night Shyamalan taquine son prochain film avec un script « super serré »

En 2019, il a été annoncé que M. Night Shyamalan sortirait deux films avec Universal et dans la foulée de Vieille, la première de ces deux images, le réalisateur a taquiné le scénario de son deuxième film avec le studio, qui devrait sortir en 2023. Le réalisateur, connu pour ses fins de torsion et ses locaux cinématographiques hors du commun, a téléchargé une image sur son compte Twitter, montrant un classeur de pages et la légende, « Le suivant. Sur le troisième brouillon. Super serré. Moins de 100 pages. »

Le prochain. Au troisième jet. Super serré. Moins de 100 pages. pic.twitter.com/gMjqH0nbAp – M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 30 août 2021

L’image et en effet le tweet lui-même n’ont donné aucune indication sur le nom du script, de quoi il s’agit ou quand le film entrera en production, mais il semble que Shyamalan ne se repose pas sur ses lauriers avec Vieille il vient tout juste d’arriver dans les salles fin juillet et travaille clairement bien en route sur son prochain projet de film. Tout cela s’ajoute à son travail de producteur exécutif/réalisateur sur des séries d’horreur Le serviteur pour Apple TV+, qui a terminé le tournage de sa troisième saison en juin.

M. Night Shyamalan n’est pas opposé à taquiner ses projets à venir via les médias sociaux, car il a fait quelque chose de similaire en 2019 et en 2017, ce dernier de ces derniers étant le script terminé pour Incassable et Diviser suivre Un verre, qui mettait en vedette Bruce Willis, Samuel L Jackson et James McAvoy. Bien que la vue d’un script suggère qu’il pourrait y avoir une chance que le tournage soit imminent sur son nouveau film, le fait qu’il note qu’il s’agit d’un troisième brouillon et non du script final suggère qu’il n’a pas tout à fait fini de le bricoler. à l’instant.

L’autre élément intéressant dans les détails clairsemés est la mention par le réalisateur qu’il s’agit d’un script « super serré » avec moins de 100 pages, suggérant que le film est quelque chose du côté intime et ne fait pas partie de ses affaires à gros budget. À bien des égards, c’est un bon signe, car certains des meilleurs travaux de Shyamalan ont tendance à provenir de ses films à plus petite échelle.

S’exprimant récemment dans une interview avec Collider, Shyamalan a expliqué comment, à bien des égards, il essaie toujours de faire le meilleur film possible pour le coût le plus bas possible. « Je veux dire, pour moi, ça a été la sauce secrète, faire ces quatre films et les faire à un très petit nombre, le plus bas pour lequel je peux le faire. Dans cette relation avec mes partenaires, je peux offrir le plus unique et le plus provocateur produit, qui je pense est notre arme pour être différent. Plus c’est différent, mieux c’est pour nous sur le marché. C’est ma thèse. Mais je suis responsable. C’est une chose très intéressante. Nous essayons de faire quelque chose d’anormal, comme par exemple relâcher Vieille en été. Et honnêtement, chaque film qui coûte au moins 10 fois le coût du film, n’est-ce pas ? Cela me réconforte, cela me permet de faire des choses très provocantes, des choses plus sombres. Je n’ai pas à me sentir obligé de jouer la sécurité. Je peux être très dissonant, comme nous le disions, et savoir que pour la plupart tout ira bien. »

Bien qu’il semble que nous ayons encore un peu de temps à attendre avant d’en savoir plus sur ce à quoi ressemblera l’intrigue du prochain film du réalisateur, les fans seront heureux de savoir qu’il y travaille déjà dur.

