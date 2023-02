M. Night Shyamalan signe un accord majeur avec Warner Bros., le premier film est intitulé Trap

Directeur de division avec un amour pour les rebondissements, M. Night Shyamalan, vient de signer un accord majeur avec Warner Bros. Pictures. Le studio et le cinéaste deux fois nominé aux Oscars ont maintenant uni leurs forces dans un « accord pluriannuel de réalisation et de production de premier regard », selon Deadline.





Le premier projet du réalisateur après l’accord, Piège, est prévu pour une sortie le 2 août 2024. Bien sûr, comme c’est souvent le cas avec les projets Shyamalan, nous n’en savons pratiquement rien. D’autres projets en préparation de la production Blinding Edge Pictures de Shyamalan incluent également Les Veilleurs de sa fille, Ishana Night Shyamalan, dont la date de sortie est désormais le 7 juin 2024.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Night est l’un des réalisateurs les plus emblématiques et les plus influents de sa génération et un auteur dans tous les sens du terme », ont déclaré les coprésidents et PDG de Warner Bros. Pictures Group, Michael De Luca et Pam Abdy, dans un communiqué conjoint. « De The Sixth Sense à Split en passant par son dernier chiller Knock at the Cabin, il est l’un des rares réalisateurs du cinéma contemporain dont le nom à lui seul promet une vision audacieuse et singulière, une narration originale captivante et une expérience provocante, surprenante et tout à fait unique au théâtre. . Nous ne pourrions être plus ravis de l’accueillir dans la famille Warner Bros., et nous attendons avec impatience une collaboration passionnante avec Night et toute l’équipe de Blinding Edge. »

« Là où j’écris et réalise, c’est chez moi », a déclaré Shyamalan à propos de l’accord. « Disney et Universal, où j’ai réalisé la plupart de mes films, seront toujours ma maison et ma famille. Warner Bros. a une longue histoire du cinéma. Grâce à ses expériences récentes, la société a redécouvert son amour et son appréciation pour les cinéastes, et l’impact de l’expérience théâtrale. Nous sommes tous gagnants lorsque les films réussissent dans les salles. Je crois que David Zaslav, Michael De Luca et Pam Abdy se sont consacrés à des cinéastes uniques et à remplir les salles du monde entier pour les années à venir.





Knock at the Cabin est le film le mieux noté de M. Night Shyamalan depuis des années

Images universelles

Le dernier de Shyamalan, Frappez à la cabine, a atterri dans les salles plus tôt ce mois-ci. Bien qu’il ait généralement été source de division, le thriller est l’un des films les mieux évalués de Shyamalan depuis des années. Maintenant assis à un nouveau 68% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le consensus se lit comme suit: « Bien que ce soit souvent moins qu’effrayant et que certaines parties de l’histoire ne résistent pas à l’examen, Frappez à la cabine est un refroidisseur qui suscite la réflexion et un Shyamalan de niveau supérieur. Et le public est largement d’accord, avec Knock at the Cabin à 64% encore frais.

Réalisé par M. Night Shyamalan et basé sur le roman de 2018 La cabane du bout du monde par Paul G. Tremblay, Frappez à la cabine est centré sur une jeune fille et ses parents qui, alors qu’ils sont en vacances dans une cabane isolée dans les bois, sont pris en otage par quatre inconnus armés qui leur demandent de faire un choix impensable pour éviter l’apocalypse. Confuse, effrayée et avec un accès limité au monde extérieur, la famille doit décider ce qu’elle croit avant que tout ne soit perdu.

Diriger ces « étrangers armés » est Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 star Dave Bautista, avec le reste de Frappez à la cabine distribution composée du Tony Award et du nominé aux Emmy Jonathan Groff (Hamilton, chasseur d’esprit), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), la candidate aux BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Vieux), la nouvelle venue Kristen Cui, Abby Quinn (Petites femmes, téléphone fixe) et Rupert Grint (Serviteurle Harry Potter la franchise).

Avec un nouvel accord majeur maintenant signé, cela pourrait-il être le début d’une résurgence de carrière pour M. Night Shyamalan ?