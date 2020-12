M. Night Shyamalan révèle comment se terminera «  Servant  »

Le cinéaste, M. Night Shyamalan, a révélé qu’il savait déjà comment sa série de AppleTV +, ‘Serviteur’, qui a eu sa première l’année dernière.

La nouvelle saison de ‘Serviteur’ aura sa première prochaine 15 janvier, même si Manzana a déjà donné son feu vert pour la production de ses troisième saison.







‘Serviteur’ met en vedette Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger gratuit et Ruper grint, comme les quatre personnages principaux, dont la vie est bouleversée lorsque Leanne Grayson emménage avec le jeune couple, Dorothy et Sean Turner.

‘Serviteur’ utilise le style déjà caractéristique de horreur psychologique de ShyamalanEn plus de ses désormais célèbres fins surprenantes, maintenant, le réalisateur a révélé qu’il savait déjà comment son nouveau projet se terminera: «J’avais une sorte d’aspiration pour la fin, après la première saison … plus tard lors du tournage de la deuxième saison, j’ai dit: ‘ Je ne peux plus faire ça à moins de savoir où nous allons «Je dois connaître l’adresse».







«Je ne peux pas continuer à faire des épisodes sans savoir où nous allons et pourquoi un personnage est là et ce que cela signifie par ce qu’ils disent … alors nous avons travaillé dessus et j’ai passé le début de la pandémie à écrire tout ce que je voulais et rêvais pour que la série l’ait. à l’esprit ».

La Deuxième Saison de ‘Serviteur’ va venir a AppleTV + le prochain 15 janvier du 2021.