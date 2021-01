M. Night Shyamalan ne prend pas du tout en charge le plan HBO Max de WarnerMedia: ce n’est pas la réponse

À la fin de l’année dernière, WarnerMedia a annoncé que tous ses films à venir seront diffusés sur HBO Max en même temps que leur sortie en salles. Depuis, un certain nombre de cinéastes notables, de Christopher Nolan à Denis Villeneuve, ont ouvertement et amèrement critiqué le studio pour avoir dilué l’expérience théâtrale. Dans une récente interview, Le sixième sens réalisateur M. Night Shyamalan a également exprimé son mécontentement face au déménagement de Warner.

« Vous n’avez qu’à deviner quelle est ma réaction à cela. Je ne le soutiens pas du tout. Du tout. Et surtout sans parler aux cinéastes. Ridicule. [It’s] manifestement axé sur l’entreprise et je me sens mal pour tous mes collègues qui l’ont découvert et qui s’en occupent maintenant. Ce n’est pas la réponse. Ce n’est certainement pas la réponse, et j’espère vraiment que nous retournerons tous bientôt en salles. Trois mois, quatre mois, cinq mois, quoi que ce soit. Et que les deux peuvent coexister; que nous avons des divertissements haut de gamme à la maison et des divertissements haut de gamme lorsque nous voulons sortir. Il n’est pas nécessaire de cannibaliser l’un pour l’autre. «