M. Night Shyamalan explique le casting de Dave Bautista dans le prochain film Knock at the Cabin

Vieille Le prochain film du réalisateur M. Night Shyamalan mettra en vedette Dave Bautista dans le rôle principal et c’était un choix de casting très facile pour le réalisateur vétéran. En décembre, il a été rapporté que Bautista était monté à bord Frappez à la cabine, le prochain long métrage à être écrit et réalisé par Shyamalan. Aucun détail n’est connu sur l’intrigue du film au-delà du fait qu’il avait besoin de l’acteur qui avait juste le bon look et la bonne présence pour jouer le rôle central, qualités que Shyamalan a trouvées dans Bautista.

Parlant du film avec The Hollywood Reporter, Shyamalan dit qu’il a été particulièrement impressionné par la performance de Bautista dans Coureur de lame 2049. Shyamalan a particulièrement apprécié la façon dont Bautista est capable de transmettre tant de choses tout en ne disant rien du tout. Cela lui a même donné des flashbacks de la performance emblématique de Heath Ledger en tant que Joker dans Le Chevalier Noiralors même s’il ne savait pas qui était Bautista à l’époque, il fut immédiatement impressionné par le Armée des morts acteur.

« J’ai été vraiment séduit par ce que Denis [Villeneuve] et Dave a fait dans cette scène dans Coureur de lame. Il était toujours d’une manière qui était puissante. Il y a une sorte d’immobilité où vous ne faites rien ; vous faites tout et vous êtes toujours. Votre essence de ce que vous pensez vient de votre corps. Je dis toujours aux acteurs que je peux certainement vous tirer dessus. Si vous regardez le verso de Heath Ledger au début de Le Chevalier Noirà la seconde où j’ai vu son dos, j’ai pensé : « Je vois l’une des meilleures performances de tous les temps. » »

Shyamalan poursuit en détaillant comment la présence de Bautista dans ce film est restée dans sa tête, ayant clairement un impact sur le réalisateur. Il s’est avéré que Bautista incarnait parfaitement le personnage principal que Shyamalan avait en tête pour Frappez à la cabine, et il a procédé à l’envoi de l’offre. Heureusement, Bautista n’a pas tardé à monter à bord.

« Je pouvais le voir juste à la façon dont il se tenait. Chaque cellule de votre corps fera ce qu’elle est censée faire si vous pensez à quelque chose correctement. Alors ne restez pas vide. Vous devez le penser. Alors ne le faites pas. ne me montre rien parce que ton corps va me montrer. Et Dave incarnait toute cette philosophie dans cette scène, et je pensais qu’il était une personne vraiment inhabituelle parce qu’il est qui il est et qu’il est si grand. Je ne savais pas qui il était à ce moment-là, et il est resté dans ma tête. Alors, quand ce script est arrivé, je me suis dit: « Il semble qu’il y ait un gars qui peut jouer cet être humain géant et faire l’immobilité. » Alors j’ai demandé à Dave. »

M. Night Shyamalan ne dit pas grand-chose d'autre sur son nouveau film





M. Night Shyamalan donne peut-être des détails sur le casting de Dave Bautista, mais il reste muet sur l’intrigue de Frappez à la cabine. Le réalisateur amateur de rebondissements est connu pour être plutôt privé de ses films pendant leur production, préférant réserver autant de surprises que possible aux spectateurs qui viennent les voir. Il a cependant fourni un petit indice en notant que c’est « très émouvant ».

« Je ne sais pas ce que cela signifie, donc ce sera intéressant de voir à la fin de tout cela, mais c’est le script le plus rapide que j’aie jamais écrit. Panneaux était le script le plus rapide que j’ai écrit avant cela. Je ne sais pas si cela a à voir avec le moteur, le mouvement de celui-ci, mais nous verrons. J’ai tellement aimé ça et c’est très émouvant. »

Frappez à la cabine sortira le 3 février 2023.





